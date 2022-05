Stéphane Graber ( 1er en partant de la droite ), directeur général de la FIATA et son président, Ivan Petrov ( 3e en partant de la droite ), mardi au CICG à Genève. Regroupant plus de 40 000 entreprises, la plus grande association du secteur du transport – qui a déménagé de Zurich l’an dernier – tient cette semaine sa grande assemblée annuelle au bout du Léman.

LAURENT GUIRAUD