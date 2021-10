L’invité - Éviterons-nous les coupures d’électricité hivernales?

Depuis plus d’une année, le risque pandémique monopolise la scène – Covid oblige. Dans le catalogue des risques de la Confédération, il ne figure cependant qu’au deuxième rang. Question: quel est le risque n° 1, celui qui a le plus de chances de se concrétiser et qui aurait les effets les plus catastrophiques pour notre pays?

Le black-out hivernal, soit une pénurie d’électricité de longue durée et à grande échelle durant l’hiver. Des voix – peu écoutées pour l’instant – se sont déjà manifestées pour signaler que des coupures brèves pourraient survenir durant cet hiver déjà. La durée des coupures et l’occurrence du risque vont sans doute augmenter avec les années.

«Il devient urgent d’accélérer les projets d’énergies renouvelables.»

À ceci plusieurs raisons. Tout d’abord l’abandon de l’énergie de provenance nucléaire programmée pour 2050, source d’énergie encore loin d’être comblée par des énergies renouvelables. Le potentiel hydroélectrique peine à être exploité pleinement, qu’il s’agisse de l’augmentation du potentiel de turbinage ou de nouveaux projets, tel celui de Bex-Massongex, pratiquement au point mort depuis près de vingt ans. Quant aux projets de parcs éoliens, ils sont bloqués par de multiples procédures, de sorte que la Suisse dispose aujourd’hui de trente fois moins d’éoliennes que l’Autriche par exemple. Les panneaux photovoltaïques suscitent des oppositions, en particulier dans les milieux urbains. Leur aspect esthétique est contesté sur les toits et dans certains sites.

L’approvisionnement international de la Suisse est en outre fragilisé par l’abandon de l’accord-cadre et sur un marché européen d’électricité de plus en plus tendu compte tenu de la transition énergétique opérée par de nombreux pays tels que l’Allemagne par exemple.

Il devient dès lors urgent d’accélérer les projets d’énergies renouvelables. De se poser sérieusement la question de la modernisation des infrastructures électriques, barrages compris. La géothermie, la biomasse et le photovoltaïque doivent être encouragés par tous les moyens utiles et les économies d’énergie encouragées, en particulier en période hivernale.

Une société à l’arrêt

L’on n’ose imaginer un scénario qui verrait la Suisse être privée d’électricité pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures: pas de smartphones, pas de voitures électriques. C’est toute la société et l’économie qui seraient à l’arrêt. Pour éviter cette catastrophe, il convient cependant de faire des choix.

Certains partis politiques sont passés maîtres dans l’art de s’opposer à ces projets, si ce n’est directement, à tout le moins par l’intermédiaire d’associations ou de groupements de défense de la nature ou de la faune. Cette attitude est non seulement irresponsable pour l’approvisionnement énergétique du pays, mais pour nous permettre d’assumer une transition énergétique crédible qui ne mette pas en péril notre économie et notre société.

Marc-Olivier Buffat
Président du PLR Vaud

