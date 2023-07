Un été au zénith (3/41) – Évitez-le, protégez-vous! Le soleil n’aura pas votre peau Le bronzage n’est pas synonyme de bonne santé. Le cancer de la peau touche 3000 personnes dans le canton de Vaud chaque année. Et les cas sont toujours plus nombreux. Fanny Giroud

L’effet des rayons UV sur la peau. Une photo avec filtre UV (à gauche) révèle les taches solaires et les débuts de rides, tandis qu’à droite, la peau est protégée par des crèmes solaires. Getty Images/iStockphoto

Voilà cinq décennies qu’on collecte méthodiquement les statistiques vaudoises du mélanome, la forme la plus grave du cancer de la peau. Et inévitablement, les cas sont toujours plus nombreux. C’est pourtant l’un des rares cancers qui peut théoriquement être évité. Mais en matière de protection solaire, on écoute souvent d’une seule oreille.

À cette désinvolture, ajoutez un teint pâle, des loisirs de montagne, et une certaine aisance financière incitant au voyage. Nous voilà classés au 5e rang sur la liste des pays européens avec le taux le plus haut de cancers de la peau. Seuls les Pays-Bas et les pays scandinaves sont encore plus touchés.

Comme chacun sait, avoir la peau claire (et donc photosensible) est un facteur de risque. Mais les statistiques du Registre vaudois des tumeurs montrent que les cancers cutanés sont surtout liés à notre comportement.

Les expositions prolongées au soleil sont aussi dangereuses pour la peau que les coups de soleil. Getty Images/iStockphoto

Symptôme de vacances

Le mélanome touche 250 personnes dans le canton de Vaud chaque année. «Ce sont des personnes qui se sont généralement exposées au soleil de manière intermittente, avec des moments intenses, typiquement lors de vacances au soleil, observe le Dr Jean-Luc Bulliard, chef du secteur Épidémiologie et science des données à Unisanté. On retrouve ces mélanomes sur des zones qui ne sont pas exposées au soleil toute l’année: les jambes pour les femmes, ou sur le torse chez les hommes.»

Comparé aux autres cancers, le mélanome touche une population relativement jeune, avec quatre cas sur dix diagnostiqués avant 60 ans. Il se soigne bien s’il est détecté tôt: plus de 90% des personnes touchées survivent cinq ans après le diagnostic.

Les femmes sont diagnostiquées cinq ans plus tôt en moyenne que les hommes, en partie parce qu’elles surveillent mieux leur peau et qu’elles consultent donc rapidement en cas de lésion suspecte.

Des cancers professionnels

Les autres formes du cancer de la peau (carcinomes basocellulaires et spinocellulaires principalement) sont souvent moins graves mais beaucoup plus fréquentes: dans le canton de Vaud, elles touchent pas moins de 2700 personnes par an.

Ces cancers se trouvent surtout chez des personnes qui sont exposées au soleil de manière chronique: les travailleuses et travailleurs de la construction, de l’agriculture ou du tourisme, notamment.

Pour ces cancers, qui sont moins agressifs, le diagnostic arrive en général une fois les personnes à la retraite, avec un âge moyen de 74 ans. Il faut néanmoins signaler les cas à la Suva, qui peut prendre en charge certains types de cancer si une forte exposition professionnelle est avérée.

Les quatre piliers de la protection solaire Afficher plus Ombre: rester à l’ombre entre 11 heures et 15 heures. Vêtements: porter un chapeau, des lunettes de soleil et des vêtements à longues manches. Crème solaire: appliquer toutes les deux heures et en suffisance un écran solaire contenant des filtres UVA et UVB. Pas de solarium: ne jamais aller au solarium – même pas pour «prébronzer» la peau. Source: Ligue suisse contre le cancer

L’effet Coco Chanel

Pourquoi les cas augmentent-ils encore en Suisse? C’est une question de latence. «On subit encore aujourd’hui les effets des changements culturels des dernières décennies, estime le Dr Bulliard. «Les loisirs de plein air et les voyages exotiques continuent de se populariser. Et nous sommes toujours sous l’influence de ce que j’appelle «l’effet Coco Chanel»: il est de bon goût d’avoir le teint un peu plus hâlé», constate le spécialiste.

Les conseils de protection solaire sont bien connus, mais encore peu appliqués sur le terrain. Getty Images

La culture du bikini et du solarium, à la mode depuis les années 70, n’a pas fini de faire des émules, bien au contraire (lire notre reportage à la piscine de Bellerive). Du côté de la prévention, on se bat depuis trente ans pour inciter la population à mieux se protéger du soleil. Que faire pour que rando rime avec chapeau, lunettes et (petit) tube de crème solaire? Comment faire rester les enfants à l’ombre entre 11h et 15h un jour de grandes vacances? Sur le terrain, les conseils de protection, bien connus du grand public, sont très vite oubliés.

Ces taches qui se verront avec l’âge Afficher plus Une peau protégée du soleil est une peau qui vieillit moins vite. Peu de gens en ont conscience mais c’est un argument qui fait mouche, comme a pu le démontrer l’expérience «SELPHUV» menée par le CHUV. Une série de volontaires recrutés par Jean-Luc Bulliard et son équipe s’est fait tirer le portrait par un appareil photo spécial avec filtre UV. Ces clichés permettent d’observer les taches et les ridules (les sillons qui se transforment en rides) qu’on ne voit pas à l’œil nu, mais qui se verront avec l’âge. Ce miroir vieillissant a porté ses fruits: la plupart des participants ont amélioré les mesures de protection officielles après s’être vus vieillis de quelques années. Surtout ceux chez qui les taches UV étaient les plus nombreuses.

Dans certaines professions, la protection solaire est aussi mal vue, compliquée ou tout bonnement impossible. La Suva estime qu’un cas de cancer de la peau sur 25 est lié à l’occupation professionnelle. Cela représente un millier de travailleuses et travailleurs en extérieur chaque année en Suisse.

Les campagnes de sensibilisation des deux dernières décennies devraient bientôt montrer leurs effets: entre l’exposition au soleil et un diagnostic du cancer de la peau, il peut s’écouler deux à trois décennies. Dans certains pays comme les États-Unis et l’Australie, la hausse du nombre de cas va vers un tassement. En Suisse, on y arrive bientôt.

Six conseils pour être plus malin Afficher plus La crème solaire doit être appliquée quinze à trente minutes avant l’exposition au soleil pour que le produit ait le temps de sécher et de pénétrer dans la peau. On peut être brûlé en vingt minutes selon l’intensité du soleil, alors ces premières minutes sont importantes. Mettre beaucoup de crème solaire: deux cuillères à café pour le visage (cou, nuque et oreilles comprises) et six pour le reste du corps. Protéger davantage les enfants. Leurs mécanismes naturels d’autoprotection ne sont pas encore bien développés. Ne pas oublier la crème solaire sur les mains et les pieds, ainsi que sur et dans les oreilles, où on retrouve souvent des lésions cancéreuses. Porter des lunettes de soleil estampillées «CE» et avec l’indication «100% UV». Les rayons UV, qui viennent de toutes les directions, peuvent atteindre la rétine et causer des lésions, particulièrement chez les enfants. Faire contrôler ses grains de beauté une fois par année chez un dermatologue.

Fanny Giroud est data journaliste depuis une spécialisation en 2015 à l'Université Columbia de New York.

