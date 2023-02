Chantal Dervey

Le carnaval d’Evolène se mérite, et nous étions prêts. Tandis que la voiture serpentait le long des flancs glacés du val d’Hérens, un ultime check-up au niveau des sièges arrière permettait de s’assurer que les enfants avaient 1. digéré leur trouille de l’année précédente et 2. oublié leur promesse très sonore de ne plus jamais vivre un truc pareil.

Au contraire, chacun échafaudait son plan d’attaque pour se frotter au poil des monstres lâchés ce soir-là dans les rues du village valaisan, ces fameuses «peluches» composées d’un amoncellement de lainages et de peaux non tannées, d’un masque de bête en bois et d’un bonhomme en dessous. Les adultes, eux, salivaient à la promesse d’une raclette à gogo préservée de la marmaille et de sa joyeuse turbulence, incompatible comme chacun le sait avec le lent cérémonial du fromage fondu.

«Y’a Jamy qui attaque les monstres!»

Il ne faut jamais sous-estimer le carnaval d’Evolène. Ce qui ne pourrait être que le rarissime reliquat d’une tradition millénaire reproduisant le combat symbolique contre les mauvais esprits de l’hiver, que l’homme-animal culbute par-delà le Pigne d’Arolla avant de revenir célébrer sa victoire dans les rues du village, peut verser en quelques minutes dans le surréalisme le plus cru, l’anarchie la plus foutraque. Il suffit que Jamy, de l’émission «C’est pas sorcier», mange une fondue dans le même mazot où vous démarrez votre raclette.

Entre les peluches dehors et Jamy dedans, tous les gosses du restaurant perdent la raison, réclament une photo avec l’animateur et, téméraires comme jamais, s’en vont tirer derechef le poil des bêtes échaudées. L’une d’elles tente de franchir la porte, la patronne fait barrage de son corps. «Ça fait un mois que je vous abreuve, maintenant vous me foutez le camp!» Le bistrot explose sous les vivats. «Ray-monde! Ray-monde!» La ménagerie infernale recule, la victoire semble acquise.

C’était oublier Jamy, engaillardi par le fendant et l’idée d’une éventuelle expérience scientifique, qui s’en va gratter de sa cigarette le naseau d’une peluche au masque de taureau. Mauvaise idée. Bien que courte, l’empoignade n’est plus feinte. «Y’a Jamy qui attaque les monstres!» s’alarme une tête blonde. «Jamy est bourré!» crie une autre. Devant cette scène irréelle, et face à l’irruption d’une violence non chiquée, les enfants rient jaune ou pleurent franchement. On hésite à leur avouer que «Jamy» est en réalité un gars du coin qui s’amuse de sa ressemblance avec l’animateur et ne refuse jamais une photo. On négocie néanmoins auprès d’une peluche à tête d’aigle leur exfiltration sans tapage. «OK, mais c’est pas Disneyland ici.»

Non, c’est le carnaval d’Evolène.





François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.