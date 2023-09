Évolution du monde de la mode – La fast fashion se met à la seconde main Shein, H&M ou Zara, entre autres, se mettent à collecter, recycler et revendre des habits usagés. Leur engagement pour la planète est-il sincère? Marie Maurisse

Contre le gaspillage du prêt-à-porter, toujours plus de personnes se tournent vers la seconde main, sur le Net ou en magasin, comme ici à Lausanne. Laurent de Senarclens/24 heures

Rue Centrale, à Lausanne, Soraya sort du magasin C&A un sac vide à la main. «Je leur apporte mes vieux vêtements de temps en temps, explique-t-elle. C’est agréable, parce qu’en plus de vider mon dressing, cela me permet de recevoir un bon d’achat.» Au quotidien, cette jeune femme s’habille chez H&M ou Zara, mais dit avoir conscience que l’industrie de la mode est parmi les plus polluantes au monde. Comme elle, les consommateurs se sentent de plus en plus coupables. Dans son rapport 2021, UBS prévoit une baisse de 10 à 30% des bénéfices des marques de fast fashion dans la décennie à venir pour des raisons écologiques.