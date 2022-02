La rédaction - Evviva il nostro presidente Cassis!

Le soleil qui fouette le visage, quel bien fou ça fait. Cela me monte peut-être à la tête, mais toute cette lumière qui irradie est euphorisante et thérapeutique. Aussi encourageante que le sourire du président de la Confédération Ignazio Cassis il y a quelques jours, au moment de déclarer, en ouverture de la énième conférence de presse tant attendue: «Oggì, è une bella giornata!» Et le conseiller fédéral d’ajouter, avec toutes les formules de prudence, qu’il voit poindre la lumière au bout du tunnel de la crise pandémique.

Ce symbole du tunnel a été maintes fois utilisé. Il est usé et vide de sens après toutes les rechutes que la planète a connues depuis ces deux interminables années à cohabiter avec le Covid. Mais dans la bouche du Tessinois (peut-être grâce au Saint-Gothard, l’un des plus longs tunnels du monde), la métaphore m’est apparue comme parfaitement à sa place, dans le bon timing.

«J’ai envie de trinquer avec lui avec un bon verre de merlot dans un grotto de son choix.»

Est-ce le retour de la «dolce vita», comme l’écrivait une collègue de «24 heures» cette semaine? Évidemment que non. La bébête est toujours là et elle guette des heures plus favorables à son épanouissement, sous une forme ou une autre.

Alors certes, notre caro presidente Cassis (c’est moi qui l’écris), avec son italianità, cette bonne humeur, grâce à ses «r» qui roulent lorsqu’il parle un français quasi parfait, est fortement aidé par une pandémie qui paraît sous contrôle aujourd’hui. Il faut admettre que le patron du gouvernement fédéral a réussi son entrée en scène, ce que son prédécesseur vaudois Guy Parmelin, avec sa bonhomie naturelle et son franc-parler, était aussi parvenu à faire en 2021. La langue italienne, qu’on n’a que trop peu entendue depuis le départ du conseiller fédéral Flavio Cotti (PDC/TI) en 1998, fait résonner en moi de tendres souvenirs de vacances d’été au bord du lac de Lugano. C’était l’insouciance, les envolées lyriques, les embrassades, la gestuelle ample des Tessinois. La vie d’avant…

Gestion boiteuse

J’entends les esprits chagrins: oui, on sait, il est critiqué (et critiquable) de toutes parts sur ses dossiers de responsable des affaires étrangères. En termes de popularité, il est en bas de classement. J’entends bien que sa gestion du dossier européen et de l’accord-cadre, désormais six pieds sous terre, a été frileuse, boiteuse, voire calamiteuse. Mais quand j’entends notre président annoncer des bonnes nouvelles avec son accent fantastique, cela me rend heureux. Et quand je le suis, j’ai envie de trinquer avec lui avec un bon verre de merlot dans un grotto de son choix.

Voyons, observons, scrutons ses discours et ses actes de représentation, inhérents à la fonction présidentielle, aux quatre coins du pays comme il l’a répété dans ses vœux du Nouvel-An, pour confirmer que le costume du job politique suprême lui sied à ravir. «Signore Presidente», il vous reste 324 jours avant votre sortie de scène! Soignez-les! En attendant, grazie mille pour ce moment.

Sébastien Jubin est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Il couvre l'actualité fédérale, réalise des reportages, en particulier dans la partie nord du pays. Auparavant, il a travaillé à la RTS dans plusieurs cantons romands ainsi qu'à Radio Fréquence Jura. Plus d'infos @SebastienJubin

