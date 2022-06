L’Ironman est une discipline de fous. Pour rappel, il s’agit d’un triathlon géant qui comprend 3,8 km de natation, l’équivalent d’une étape du Tour de France (180 km à vélo) et, pour finir, un marathon (42,195 km en course à pied). La fatigue nous gagne rien qu’en énumérant le nombre de kilomètres! Prises séparément, ces trois distances semblent déjà hors de portée du commun des mortels. Les triathlètes de longue distance les enchaînent sans pause.



Philip Esseiva est un de ces hommes de fer capables de défier leurs propres limites tant physiques que mentales. Et pourtant, ce coach sportif indépendant n’était pas parti dans cette direction. Footballeur dans l’équipe M18 du Team Vaud, il fait partie de la génération des Custodio, Lavanchy et Khelifi. Manque de chance, Philip Esseiva se blesse. «J’ai été victime d’une déchirure du labrum, raconte-t-il. Soit j’arrêtais le foot, soit je subissais une intervention chirurgicale à l’âge de 18 ans. Comme je ne voulais pas être opéré au niveau du bassin et de l’aine, je me suis mis à un autre sport: le ski de fond.»