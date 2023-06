Carnet noir à Yverdon-les-Bains – Ex-municipal au long cours, Paul-Arthur Treyvaud s’en est allé Si le politicien avait pris sa retraite en 2020, l’avocat exerçait encore. Il est décédé mardi, à l’âge de 80 ans. Frédéric Ravussin

Paul-Arthur Treyvaud s’est mis au service de la politique yverdonnoise de 1978 à 2020. OLIVIER ALLENSPACH

Toujours respectueux et respecté, très cultivé, doté d’une vivacité d’esprit remarquable et d’un sens de l’humour subtil: qu’ils émanent de la sphère politique ou du milieu juridique, les qualificatifs se ressemblent à s’y méprendre. Les deux mondes dans lesquels évoluait Paul-Arthur Treyvaud sont unanimes et unis dans la tristesse. L’avocat yverdonnois, municipal radical puis PLR de 1994 à 2012, conseiller communal de 1978 à 1994, puis de 2012 à 2020, est décédé mardi des suites d’une courte maladie.