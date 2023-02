Notifications à la pelle – Excédées, ces personnes fuient l’enfer des boucles WhatsApp Notifications intrusives, stress, addiction, perte de temps au quotidien… Les raisons qui poussent à la déconnexion des messageries sont nombreuses. Clara Hidalgo , Eloi Passot - «Le Figaro»

Les bonnes raisons de prendre congé des messageries, telles que WhatsApp, ne manquent pas. BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

«Je ne peux pas lire tout ça. Je ne supporte plus de toujours devoir rire ou ajouter des petits cœurs à chaque pensée, photo ou blague publiées ici. Oui, j’aimerai, je rirai, je compatirai toujours avec vous. Mais je ne peux plus vivre avec cette pression. Je pars, et c’est signé d’un vieux grincheux né avant les portables.» La décision de Thomas D’Orazio, un père de famille de 51 ans vivant en Pennsylvanie, aux États-Unis, a suscité de vives réactions. Ne supportant plus l’affluence de messages sur le groupe WhatsApp qu’il partageait avec sa femme et ses deux filles, il a fini par prendre congé, avec humour. Ce dernier message, publié sur Twitter par sa fille, a été vu près de 15 millions de fois.