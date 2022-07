Baignade en Haute-Savoie – Excenevex, la seule vraie plage de sable du Léman À trois quarts d’heure de Genève en voiture, le bord du lac prend des allures de littoral méditerranéen. Reportage. Alice Randegger

Marée de parasols et de linges multicolores sur la plage d’Excenevex, en Haute-Savoie. FRANK MENTHA

«L’eau est meilleure ici qu’à Marseille! lance Noah, très sérieux du haut de ses 11 ans. On s’amuse bien ici. On peut se baigner, faire des châteaux de sable…» «Et après, on est bien sales!» conclut joyeusement Alycia, sa petite sœur.