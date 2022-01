Freeride – Exceptionnel, Maxime Chabloz s’impose en Andorre Le Nidwaldo-vaudois a remporté la deuxième étape du Freeride World Tour à Ordino Arcalis, une semaine seulement après avoir effectué ses débuts au plus haut niveau. Chris Geiger

Maxime Chabloz a frappé un énorme coup dimanche à Ordino Arcalis! Pour le deuxième départ de sa carrière en Freeride World Tour, le rookie de 20 ans s’est imposé en Andorre, dans la Mecque du freeride, avec un score de 92,33 points.

Cinquième il y a une semaine à Baqueira Beret (Espagne), le Nidwaldo-vaudois a profité de son gros numéro de dossard (20 sur 21 concurrents au départ) pour surprendre les juges. Celui qui est également l’un des meilleurs spécialistes de kitesurf freestyle de la planète a pris une ligne totalement différente de ses adversaires. Une prise de risques récompensée au niveau des notes, à l’instar du contrôle continuel qu’il a dégagé et de son magnifique style dans les airs. Le frère du skieur alpin Yannick a notamment claqué un back-flip ahurissant sur la deuxième partie de son run.

Quelques instants après sa victoire, Maxime Chabloz avait du mal à expliquer sa performance exceptionnelle. «Je n’ai pas de mots pour le moment, a-t-il réagi. J’ai choisi cette ligne car elle me paraissait cool à skier. J'ai vu que beaucoup de coureurs avaient chuté dans des conditions de neige difficiles, alors je me suis dit: "Ok, fais une descente solide, fais un autre bon résultat et assure ton classement." Au final, tout a été un peu plus grand que ce à quoi je m'attendais. Je suis super content.»

Un podium pour Gerritzen

Chez les dames, Elisabeth Gerritzen avait également le sourire à l’issue de son run. La championne du monde en titre a remis les pendules à l’heure, sept jours après avoir chuté et pris le 9e rang dans les Pyrénées espagnoles. Elle a pris la 2e place, à 1,33 point seulement de la Néo-Zélandaise Jessica Hotter.

Dossard 11 sur le dos, la Vaudoise de 26 ans, qui refermait l’un des deux portillons de départ situés au Pic des Planes, a emprunté la même ligne que Maxime Chabloz. Cette «swiss zone» et la technique de la rideuse lausannoise ont été particulièrement appréciées par les juges. Globalement, Elisabeth Gerritzen s’est montrée solide dans tous les secteurs.

Dernière représentante helvétique engagée sur le Freeride World Tour cette saison, Sybille Blanjean a pris un excellent 5e rang. À 22 ans, la rideuse de Verbier ne disputait que sa deuxième course à ce niveau. Elle avait déjà pris une bonne 6e place dimanche dernier à Baqueira Beret.

La prochaine manche est prévue entre le 12 et le 17 février à Kicking Horse Golden BC, au Canada.

