-30% sur votre voyage en train – Excursion à la Schynige Platte – Top of Swiss Tradition Profitez de 30% de réduction sur le voyage en train du 26 mai au 23 octobre 2022.

Excursion à la Schynige Platte - Top of Swiss Tradition DR

Découvrez un panorama à couper le souffle!

Depuis plus de 125 ans, la Schynige Platte, c’est une montagne pleine de tradition et de diversité : une vue pittoresque sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau, des sentiers de randonnée attrayants, des concerts quotidiens de cor des Alpes, un hôtel de montagne de la Belle Époque et un jardin botanique alpin unique.

Les petits ne sont pas en reste. Sur le terrain de jeu alpin de Lily by Marc Trauffer, les enfants trouveront tout ce que leur imagination désire ou se lanceront dans la chasse au trésor de Lily avec un grand jeu d'énigmes. Un trésor les attend à la fin.

Sur la Schynige Platte, chacun trouvera son bonheur !

30% de réduction sur l’aller-retour en train entre Wilderswil et Schynige Platte:

Adultes : CHF 44.- au lieu de CHF 64.-

Avec Demi-tarif ou AG : CHF 22.- au lieu de CHF 32.-

Enfants : CHF 12.- au lieu de CHF 20.- (les enfants montent gratuitement sur la Schynige Platte jusqu'à fin juin)