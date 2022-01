Interview croisée – «Excusez-moi, mais vous êtes frères?» Alexandre Jollien et Bernard Campan projettent sur l’écran leur amitié à la ville, dans un road-movie en forme de voyage initiatique… en corbillard. Francois Barras

Depuis leur coup de foudre il y a 20 ans sur un plateau télé, Alexandre Jollien et Bernard Campan ne se quittent pas. Lucien FORTUNATI

On entre dans la chambre de l’hôtel genevois alors qu’Alexandre Jollien boucle un zoom avec «Philosophie Magazine». Pas le temps de potasser ses cahiers de collège, Platon et sa caverne, Zénon et sa tortue, BHL et sa chemise… tant pis.

«J’étais largué aussi», se marre Bernard Campan, qui tend un siège. Ambiance de gaudriole studieuse pour le duo indéfectible, potes à la vie et désormais à l’écran dans «Presque», coécrit, cojoué, codirigé et, donc, «copromu».

Retenu pour les Journées de Soleure, le film sort mercredi 19 janvier sur les écrans. Il met en scène l’ex-«Inconnus» dans la peau de Louis, un croque-mort fatigué, auquel la rencontre très accidentelle avec un livreur infirme, Igor, donnera une énergie renouvelée.