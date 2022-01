Surprise en tennis – Exempté, Novak Djokovic peut rêver d’écrire l’histoire en Australie Le Serbe pourra finalement disputer le tournoi du Grand Chelem de Melbourne (17 au 30 janvier), grâce à une dérogation des autorités locales. Robin Carrel

Le 21 février dernier, Novak Djokovic remportait son 9 e Open d’Australie. AFP

Alors celle-ci, pas grand monde ne l’avait vue venir. Le No 1 mondial défendra finalement son titre «Down Under», là où il l’a emporté à neuf reprises, dont les trois dernières éditions.

Le Serbe – à propos duquel dire qu’il fait très attention à ce qu’il met dans son corps n’est qu’un euphémisme à dose homéopathique, et il a toujours caché rigoureusement son statut vaccinal – a finalement reçu une exemption de la part de l’Australie. Et ça ne manque pas de faire parler.

«Bonne année tout le monde! Je vous souhaite la santé, de l’amour et du bonheur à chaque instant et que vous puissiez ressentir amour et respect envers tous les êtres vivants sur cette merveilleuse planète. J’ai passé des moments de qualité fantastiques avec mes proches pendant les vacances et aujourd’hui (ndlr: mardi) je me dirige «Down Under» grâce à une exemption. C’est parti pour 2022!» a lancé sur son compte Instagram le joueur.