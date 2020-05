Le Matin Dimanche – Exercice physique: bref et intense ou long et tranquille? Les gourous du sport assènent sur les réseaux sociaux des recommandations contradictoires: certains prêchent 7 minutes à fond, d’autres ne jurent que par leur petite heure de vélo à intensité modérée. Qui croire? Ellen de Meester

Quelle que soit la méthode privilégiée, les médecins l’affirment: toute activité physique est source de bénéfices pour le corps comme pour l’esprit. Pamela Reif/YouTube

Sautiller pendant dix minutes chrono, s’adonner à un long footing ou pédaler tranquillement entre midi et treize: les formats d’entraînements sportifs exhibés sur Instagram varient sensiblement d’un coach à l’autre. Il y a quelques années, on nous vantait sans cesse les mérites du «7 Minute Workout», constitué d’exercices de HIIT (High Intensity Interval Training), dont la forte intensité promet de compenser la brièveté. Aujourd’hui, les activités moins extrêmes ont reconquis leur place au soleil, à en croire le contenu proposé par les influenceurs férus de fitness. Mais au-delà des tendances et du nombre de likes, quel type de séance faut-il privilégier au quotidien? Tout dépend de votre profil.