Canton de Zurich – Exhibitionniste blessé: verdict annulé Un jeune homme de 17 ans et demi avait asséné plusieurs coups de poing à un exhibitionniste de 64 ans qui l’importunait. Le Tribunal fédéral demande un examen approfondi de la légitime défense.

Les faits s’étaient déroulés en septembre 2015 au Klopstockpark de Zurich. Google Steet View

La justice zurichoise devra se saisir à nouveau de l’agression d’un exhibitionniste dans un parc de la ville en 2015. L’auteur, mineur au moment des faits, avait été condamné pour lésions corporelles graves par excès de légitime défense. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement.

L’affaire s’était déroulée en septembre 2015 au Klopstockpark de Zurich. Le jeune homme avait été importuné par un homme de 64 ans qui se masturbait devant lui. Après avoir appelé la police, il s’était éloigné mais le sexagénaire l’avait rejoint et avait repris son manège.

Se sentant menacé, le jeune homme, âgé alors de 17 ans et demi, avait asséné plusieurs coups de poing à l’exhibitionniste. Souffrant de plusieurs fractures à la face et d’un traumatisme crânien sévère, celui-ci avait passé dix mois à l’hôpital et en réadaptation. Aujourd’hui encore, il présente de graves séquelles.

Acquitté puis condamné

Acquitté d’abord par la justice des mineurs, le jeune homme a été condamné en deuxième instance en janvier 2019 à quatre mois de détention avec sursis pour lésions corporelles graves par excès de légitime défense. La Cour suprême du canton de Zurich a mis aussi à sa charge des indemnités totalisant 43’000 francs.

Saisi par la victime et par l’auteur, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à la justice zurichoise. Dans un arrêt publié jeudi, il estime en substance que la Cour suprême a appliqué de manière erronée le principe d’accusation.

Les juges cantonaux se devaient d’apprécier eux-mêmes les faits sans se sentir liés par l’acte d’accusation, soulignent leurs pairs de Mon Repos. Ce d’autant plus que ce document reposait largement sur la base des affirmations de l’auteur des coups puisque le sexagénaire ne se souvient que partiellement des événements.

Selon la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, les magistrats zurichois ne pouvaient pas se dispenser d’un examen approfondi de la légitime défense dès lors que le jeune homme affirmait s’être senti menacé. Ils ne pouvaient pas reprendre tels quels les éléments décrits dans l’acte d’accusation sans analyser la crédibilité des deux protagonistes.

La cause est donc renvoyée à la Cour suprême zurichoise qui devra également se prononcer sur le partage des responsabilités qui déterminera les suites civiles de l’affaire. (arrêts 6B_589, 6B_597 et 6B_599/2019 du 26 mai 2020)

( ATS/NXP )