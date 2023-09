Exilés à Genève – Un hôtel pour refuge à 2000 kilomètres de la guerre en Ukraine Depuis février 2022, une vingtaine de réfugiées et leurs enfants logent dans un ancien hôtel de Versoix. Reportage. Léa Frischknecht

Olena, professeure de langue ukrainienne et de chinois, a fui la guerre avec sa belle-fille Kateryna et sa petite-fille Olena. MAGALI GIRARDIN

C’est un hôtel qui affiche complet depuis un an et demi. Sur la terrasse, et dans le jardin, des femmes discutent, des bambins jouent. Dans la grande cuisine, on s’affaire à préparer le repas pendant que des enfants bricolent dans la salle commune. En ce début de soirée estivale, cet établissement versoisien prend des airs de maison de vacances. Et pourtant, aucune de ses habitantes n’est ici par choix. D’origine ukrainienne, toutes ont fui leur pays en guerre.