Euro 2020 – Existe-t-il un antidote contre la relation Pogba-Mbappé? Entre la qualité de passe verticale de l’un et la vitesse de l’autre, l’équipe de France peut s’appuyer sur une relation particulièrement efficace. Un poison que la Suisse va devoir s’appliquer à contrer. Sébastien Bichard décrypte cette valeur sûre. Valentin Schnorhk

À la récupération de balle, Paul Pogba et Kylian Mbappé se cherchent. «Pogba voit le jeu au loin», décrit Sébastien Bichard. Mbappé peut y ajouter ses appels dans la profondeur. DR Sur action placée, le jeu long de Pogba est particulièrement efficace et fait souvent mouche. Ici, face au Portugal mercredi soir, Mbappé en profite pour partir dans le dos du latéral lusitanien. DR Pour se protéger, la clé peut être de couper l’action à sa source.«Si Pogba est servi, alors il faudrait l’agresser très vite pour le contraindre à faire pas mal de touches», propose Bichard. Ici, Kroos est actif sur lui, l’Allemagne ne s’expose pas. DR 1 / 4

L’équipe de Suisse va devoir choisir son poison. Contre une équipe de France aux qualités multiples, aux talents incandescents et imprévisibles et à l’acerbe pragmatisme, Vladimir Petkovic et ses hommes feront face à des dangers potentiels dans à peu près toutes les zones du terrain. Difficile de les prévenir tous. Mais il serait bienvenu d’en surveiller certains. Un exemple? La relation technique la plus sûre et la plus aboutie des Bleus: celle qui lie Paul Pogba à Kylian Mbappé.

Entre le jeu long du premier et la vitesse du second, l’association fait merveille. Elle n’a pas encore permis de marquer dans cet Euro 2020, mais elle a déjà créé bien du désordre. L’épisode le plus récent étant le penalty obtenu par la France contre le Portugal (2-2) mercredi. Sans oublier deux buts annulés de peu lors du succès initial 1-0 contre l’Allemagne. La menace est bien perceptible. «Depuis le début de l’Euro, Pogba montre l’une des meilleures images parmi les joueurs français, souligne Sébastien Bichard, l’ancien entraîneur adjoint de Sion. Il fait très bien le lien entre la zone de construction et celle de finition. Il aime jouer dans la verticalité et Mbappé est lui très fort dans ses appels entre le latéral et le défenseur central adverse.»