Place de la Gare à Lausanne – Exit la patinoire, place au festival BDFIL La manifestation vient redessiner le visage des lieux, toujours laissés vides par le chantier à l’arrêt. Un «win-win» pour la Ville et les organisatrices. Thibault Nieuwe Weme

Le festival BDFIL tiendra une vingtaine de stands devant la gare. Une nouvelle manière de faire vivre la place de la Gare, paralysée par le chantier CFF. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Changement de décor pour la place de la Gare. Après la patinoire, au tour du festival BDFIL de remplir l’espace laissé vide par le «chantier du siècle» (et non pas de potagers, comme l’avait laissé croire notre article du 1er avril). Du 1er au 14 mai, les amateurs du neuvième art y trouveront le centre d’accueil, la librairie, la buvette et le village des éditeurs.