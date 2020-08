Suisse – Exit ne veut plus de membres résidant à l’étranger L’organisation d’aide au suicide va résilier l’affiliation de ses membres qui résident hors de nos frontières et ne veut proposer ses services qu’aux personnes habitant en Suisse.

Exit a accompagné dans la mort 1214 personnes en 2019. Keystone.

A l’avenir, l’organisation d’aide au suicide Exit ne proposera ses services qu’aux personnes résidant en Suisse, rapporte la NZZ am Sonntag. Dans une lettre envoyée à ses membres, elle les a informés de changements importants dans ses statuts. Les personnes dont le lieu de résidence se trouve à l’étranger verront leur affiliation résiliée.

Sur les quelque 130’000 membres que compte Exit, environ 2600 vivent à l’étranger. Exit a procédé à ces changements en raison des obstacles bureaucratiques qui existent dans de nombreux pays.

Le nombre de personnes accompagnées dans la mort par Exit a légèrement augmenté l’an dernier: 1214 prises en charge ont été réalisées, soit 8 de plus que l’année précédente. Il y en a eu 862 en Suisse alémanique (-43) et 352 en Suisse romande (+51). L’âge moyen des personnes accompagnées était de 78,2 ans et 57% d’entre elles étaient des femmes. Plus du tiers de ceux qui ont sollicité l’aide de l’association alémanique étaient atteints d’un cancer en phase terminale (36%), puis venaient ceux souffrant de polymorbidité liée à l’âge (26%).

ATS/NXP