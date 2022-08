Alors que l’été et sa farandole de festivals s’éloignent déjà dans le craquement triste des herbes mortes, l’observateur attentif aura remarqué trois évidences: il a fait chaud, le public est venu en masse et «l’expérience client» fut top.

Certes, ce troisième point ne sautait ni aux yeux ni aux oreilles des spectateurs baguenaudant sur l’Asse ou flânant sur les quais de la Riviera. Et pourtant! «L’expérience» était là, partout, dans les moindres recoins de l’espace, dans le moindre rêve où tu t’attardes: l’expérience comme s’il en pleuvait! Il suffit de relire les différents bilans pour s’en convaincre. Au Montreux Jazz, on a «fait le pari de l’innovation […] en mettant plus que jamais l’accent sur l’expérience vécue par les festivaliers». Au Paléo, «grâce à un décor soigné, l’expérience Belleville a offert à tous les publics un nouvel espace de vie surprenant». À Locarno, le festival du film exhortait à venir «vivre une expérience à 360 º!» Chez Amazon, on a travaillé «chaque jour à améliorer les aspects essentiels de l’expérience client. Ils sont des invités à une fête, et nous sommes leurs hôtes.» Comment ça, Jeff Bezos n’est pas directeur de festival?

«Le client» reste encore pudiquement appelé «le public.»

Bref. Si le client fut longtemps roi, c’est désormais son «expérience» qu’il convient de choyer. La théorie n’est pas nouvelle, elle a été développée par Joseph Pine dans «The Experience Economy», aux presses de Harvard en 2011. Ce qui est neuf, en revanche, c’est qu’un pur concept de marketing prenne une place si prépondérante et décomplexée dans le discours de manifestations artistiques. «Le client» reste encore pudiquement appelé «le public», mais le rapport commercial entre ce dernier et le festival n’a plus pour unique finalité de lui donner accès à une œuvre et un artiste, c’est désormais tout le processus d’interactions entre le client-spectateur et la marque-festival qui est au centre du jeu.

On peut y voir un truisme, celui de la victoire de l’entreprise et de ses codes sur nos vies et jusqu’au langage même. Moquer des manifestations culturelles totalement standardisées dans le lexique de Live Nation quand bien même elles récitent avec une scrupuleuse unanimité le mantra de la diversité. Blâmer des artistes devenus produits autoproclamés, où les anges rebelles de la pop vendent du parfum à leur nom (Billie Eilish) quand d’autres en faisaient une métaphore sur l’avidité des publicistes exploitant les humeurs adolescentes (Kurt Cobain dans «Smell Like Teen Spirit»). On peut regretter que la musique soit à ce point dévalorisée, qu’elle devienne prétexte à vendre des «expériences», emballer des séries Netflix ou empailler des biopics. On peut aussi hausser les épaules et, dans l’été qui déjà s’éloigne, savourer sous ses pas le craquement triste des herbes mortes.

