Tabagisme chez les jeunes – «Expérience non-fumeur» s’arrête après 21 ans de prévention Le projet «Expérience non-fumeur» proposait chaque année à des classes de ne pas consommer de produits du tabac pendant six mois. Un nouveau concept verra le jour.

Le projet de prévention du tabagisme «Expérience non-fumeur» s’arrête après 21 ans d’existence et va laisser la place à un nouveau concept. Il proposait chaque année à des classes de ne pas consommer de produits du tabac pendant six mois.

Des centaines de milliers de jeunes ont participé à l’expérience, indique dans un communiqué mercredi l’Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT). Si une classe ne touchait pas aux produits du tabac pendant six mois, elle participait à un tirage au sort mettant en jeu 100 bons de voyage CFF.

En 21 éditions, plus de 2000 classes de Suisse et du Liechtenstein ont ainsi pu profiter d’une contribution financière à leur caisse de classe. La dernière édition a réuni 1880 classes et quelques 35’000 élèves.

«Souvenirs d’école»

«Expérience non-fumeur, c’est vraiment quelque chose qui reste dans les souvenirs d’école», souligne dans le communiqué Markus Dick, qui a dirigé le projet ces deux dernières années. «Je rencontre souvent des adultes qui se rappellent très bien leur participation et peuvent encore raconter une ou deux anecdotes au sujet du concours.»

Pour la prochaine année scolaire, une nouvelle offre sera mise en place dans l’enseignement au secondaire I, dans le cadre du Programme pour l’enfance et la jeunesse du fonds de prévention du tabagisme. Les enfants, les jeunes et le personnel enseignant seront impliqués dans sa conception. «L’idée est de créer pour chacune et chacun un environnement propice à la santé, quel que soit son milieu de vie», explique l’AT.

La phase de développement sera sous la responsabilité d’éducation21. Le financement du projet sera assuré par le fonds de prévention du tabagisme de la Confédération.

