Tennis – Exploit à Lausanne: Simona Waltert s’offre la 7e joueuse mondiale La jeune Grisonne de 21 ans, 154e au classement WTA, s’est offert le scalp de l’Américaine Danielle Collins au 1er tour du Ladies Open de Lausanne, 7-6, 6-3, 7-6. Rebecca Garcia

Simona Waltert a réalisé une performance de tout premier ordre pour son entrée en lice au Ladies Open de Lausanne. Keystone

C’est au bout du suspens que le match s’est décidé. La Grisonne de 21 ans a fait sensation en battant l’Américaine Danielle Collins (7-6, 6-3, 7-6) au 1er tour du Ladies Open Lausanne mardi soir.

Simona Waltert (154 WTA) a su parfaitement entrer dans son match. Surtout, elle a profité de la frustration de la No 7 mondiale, qui s’est énervée à plusieurs reprises après des balles manquées. Elle s’est gentiment frappé le visage avec sa raquette pendant que la Suissesse allait tranquillement chercher son cinquième jeu du troisième set. Pendant que l’Américaine regardait le sol ou jetait sa raquette, Simona Waltert serrait le poing.

Pourtant, il y a eu des moments durant lesquels Danielle Collins jouait à la vitesse qu’on lui connaît. Dans ces mêmes phases de jeu, Simona Waltert peinait. Elle n’arrivait pas forcément à renvoyer les balles de la joueuse américaine. Mais devant un public lausannois acquis à sa cause, la Grisonne a su jouer intelligemment. Elle a varié ses coups pour empêcher Collins de trouver son rythme. Surtout, elle n’a jamais lâché son match et a su se remobiliser dans les moments chauds.

Plus de 2h40 en plein cagnard plus tard, la hiérarchie était trahie et Waltert atteignait le tour suivant du tournoi WTA 250, pour lequel elle bénéficiait d’une wild card.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

