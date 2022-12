Basketball – Exploit du Team Lausanne Sport aux finales Balayée par Antwerp pour son entrée en lice à Abu Dhabi, la troupe de Gilles Martin a éliminé les Lituaniens de Sakiai et disputera les quarts de finale dimanche. Bluffant. Jérémy Santallo

Westher Molteni, à droite, a été le grand bonhomme de la soirée lausannoise à Abu Dhabi. FIBA World Tour 3x3

Gilles Martin qui marque le lancer franc décisif et saute sur ses camarades. Carlos Martinez, le dernier venu dans l’équipe, qui fend l’air avec son poing de rage à plusieurs reprises. Badara Top qui n’a jamais frappé aussi fort dans ses mains de sa vie. Et puis il y a Westher Molteni, sans qui rien n’aurait été possible.

Touché par la grâce derrière l’arc, auteur de quatre shoots primés tous plus monstrueux les uns que les autres, le Luganais de 35 ans a écœuré les Lituaniens de Sakiai, éliminés dès la phase de groupes des finales du World Tour samedi, à Abu Dhabi. Et c’est un joli coup de tonnerre dans l’univers du 3x3.

Après le faux départ plus tôt dans la journée face aux Belges de Antwerp (3es), 7-0 puis 21-10, il fallait gagner de plus de onze points contre Sakiai. Après Molteni, Martinez et Top de loin et enfin Martin ont validé l’exploit d’une équipe qui dispute le rendez-vous des douze meilleures équipes du monde pour la cinquième fois en six ans.

Samedi, en quart de finale, la formation suisse (11e) défiera les No 1 mondiaux, les Serbes de Ub (15 h 45 heures locales, soit 12 h 45 en Suisse). Face à eux, elle n’avait eu aucune chance fin août en finale de l’étape disputée à Ouchy. Mais on a envie de croire que ce groupe n’est pas à un exploit près.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

