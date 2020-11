Crise sanitaire – Explosion des cas Covid dans les EMS vaudois On dénombre près de 350 personnes contaminées dans les établissements médicaux sociaux et socio-éducatifs. Laurent Antonoff

Le confinement de l’EMS du Pré de la Tour à Pully a été levé ce mardi matin après une quinzaine de jours. Laurent Antonoff

Dans les 180 EMS et établissements sociaux éducatifs du canton de Vaud aussi, l’explosion des cas Covid-19 est constatée. Ainsi, si jeudi dernier les autorités dénombraient 48 institutions touchées pour 246 contaminés, le nombre de malades a bondi à 347 ce lundi.

Dès deux cas avérés par EMS, tous les résidents sont testés afin d’identifier rapidement les personnes asymptomatiques et de les isoler avant que l’épidémie ne se propage trop rapidement. À l’EMS Pré de la Tour à Pully par exemple, quatre cas Covid-19 ont été constatés parmi les cinquante résidents, et un cas parmi le personnel. Il a été décidé de confiner totalement l’établissement et de suspendre les visites pour une quinzaine de jours. Les personnes contaminées ont été placées en isolement en chambre individuelle. Les autres résidents ont gardé leur étage. Des mesures pour garder le contact avec les familles, notamment informatiques, ont été mises en place.