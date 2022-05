Cuba – Explosion d’un hôtel à La Havane: le bilan passe à 27 morts Le bilan de la puissante explosion qui a soufflé l’hôtel Saratoga, à La Havane, a été ramené samedi à 27 morts et 87 blessés.

Parmi les victimes se trouve une touriste espagnole de 29 ans qui se promenait près de l’hôtel, son époux également espagnol étant grièvement blessé. AFP

Un corps a été retiré samedi des décombres de l’hôtel Saratoga, un établissement emblématique de La Havane soufflé la veille par une explosion, portant le nouveau bilan provisoire à 27 morts. «Il y a un nouveau décès, (un corps) retiré des lieux, ce qui porte le bilan à 27», a indiqué lors d’une conférence de presse le docteur Julio Guerra, chef des services hospitaliers du ministère de la Santé, précisant qu’il s’agit d’une femme de 57 ans.

Plusieurs médias indépendants cubains ont fait état de 19 disparus, publiant une liste avec leurs noms et un numéro de contact. Les autorités ont elles seulement indiqué que 19 familles avaient demandé des nouvelles de leurs proches. Quatre enfants et adolescents figurent parmi les victimes de cette explosion, probablement due à une fuite de gaz. Sur les 81 personnes blessées, 37 restaient hospitalisées samedi en fin de journée, a précisé le docteur Guerra.

Si aucun touriste ne se trouvait à l’intérieur de l’hôtel Saratoga, fermé depuis deux ans en raison de la pandémie, des ouvriers et employés étaient en train de préparer sa réouverture après travaux, prévue mardi prochain.

«Au moment de l’accident, 51 employés travaillaient dans le bâtiment (…), dont 11 sont décédés d’après ce que l’on sait pour l’instant, 13 sont portés disparus, six sont hospitalisés et le reste a réussi à sortir à temps», a expliqué lors d’une conférence de presse Roberto Enriquez Calzadilla, porte-parole du groupe touristique Gaviota.

«Il faut avancer» dans les recherches

Parmi les victimes se trouve une touriste espagnole de 29 ans qui se promenait près de l’hôtel, son époux également espagnol étant grièvement blessé. «Toute notre affection aux familles et à toutes les victimes et blessés. Tout notre soutien aussi au peuple cubain», a tweeté le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. «Ma fille travaille au Saratoga, elle est là (sous les décombres) depuis hier, à huit heures du matin, et depuis tout ce temps je ne sais rien d’elle», a raconté, éplorée, Yaumara Cobas à des journalistes, expliquant n’avoir trouvé sa fille ni à la morgue ni dans un hôpital.

Les recherches des pompiers continuaient ce samedi dans les décombres. AFP

Les recherches de corps ou de survivants se poursuivaient samedi soir dans les deux étages souterrains dont l’accès est compliqué par la grande quantité de gravats, a constaté un journaliste de l’AFP. Vendredi après-midi, une femme avait émis un appel au secours depuis le sous-sol.

«Il faut avancer, il peut y avoir encore des camarades qui sont en dessous, en vie, et plus nous tardons, moins ils ont de possibilités de rester en vie», a déclaré, sur place, Ramiro Valdés, vice-premier ministre et commandant de la révolution de 1959.

Situé à deux pas du célèbre Capitole, siège de l’Assemblée nationale, le Saratoga est un emblème de la vieille Havane avec sa façade verte reconnaissable et son image d’hôtel des stars – il a notamment accueilli Mick Jagger, Beyoncé et Madonna. Mais samedi matin, il affichait sa carcasse éventrée, les quatre premiers étages ayant été soufflés par l’explosion.

Des habitants évacués

Sur Twitter, le président Miguel Diaz-Canel a salué «la rapidité avec laquelle la population et les institutions se sont mobilisées». «C’est la solidarité qui a primé», a-t-il ajouté alors que de nombreux Cubains se sont précipités vendredi pour donner leur sang et venir ainsi en aide aux blessés. Les habitants des logements voisins endommagés par l’explosion ont été évacués par précaution vers des centres d’hébergement, a indiqué la télévision.

Construit en 1880 pour y abriter des magasins, l’immeuble de style néoclassique avait été transformé en hôtel en 1933 et rénové afin d’en faire un établissement de luxe en 2005, classé 5 étoiles avec ses 96 chambres, ses deux restaurants et sa piscine sur le toit.

Les premiers éléments indiquent qu’une fuite de gaz, lors d’une opération de ravitaillement par un camion-citerne, serait à l’origine de l’explosion, survenue vendredi vers 11 h 00 (15 h 00 GMT). Vendredi, les États-Unis, le Canada, l’Union européenne et le Venezuela notamment ont exprimé leurs condoléances aux autorités cubaines. Samedi, la Chine s’est dite «profondément attristée par la perte de vies dans (cet) accident», le président russe Vladimir Poutine transmettant aussi ses condoléances à son homologue.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.