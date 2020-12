Égypte – Explosion inexpliquée sur un gazoduc au Sinaï Pour l’heure, les causes de l’explosion dans cette région de l’Est égyptien, en proie à une insurrection islamiste armée, restent à déterminer.

Depuis février 2018, les autorités mènent une opération d’envergure nationale contre les militants islamistes, principalement axée sur le nord du Sinaï et le désert occidental. AFP

Une explosion a eu lieu jeudi sur un gazoduc dans le nord du Sinaï, a indiqué une source sécuritaire à l’AFP. Cette région de l’Est égyptien en proie à une insurrection islamiste armée.

«Une explosion a eu lieu (jeudi) soir sur le gazoduc principal alimentant la ville d’al-Arich, dans la zone de Sabika, à l’ouest» de la capitale du Nord-Sinaï, a précisé la même source. L’explosion n’a pas fait de victime et «n’aura pas d’impact sur l’approvisionnement en gaz» de la ville, a affirmé dans un communiqué le gouverneur du Nord-Sinaï Mohamed Abdel Fadil Choucha.

Pour l’heure, les causes de l’explosion restent à déterminer. Des témoins ont indiqué à l’AFP que la fumée et les flammes de l’incendie étaient visibles à 30km d’al-Arich. Par ailleurs, les forces de sécurité mènent des opérations de ratissage du périmètre de l’explosion et une enquête a été ouverte, toujours d’après le communiqué.

En février, l’organisation djihadiste État islamique (EI), très active dans le Sinaï, avait revendiqué un attentat sur un gazoduc à 80 km à l’est d’al-Arich. Depuis des années, les forces égyptiennes s’efforcent de mettre fin à l’insurrection dans le Sinaï, menée principalement par la branche locale de l’EI.

Les attaques se sont multipliées après la destitution en 2013 par l’armée du président islamiste égyptien, Mohamed Morsi. Et depuis février 2018, les autorités mènent une opération d’envergure nationale contre les militants islamistes, principalement axée sur le nord du Sinaï et le désert occidental.

ATS/NXP