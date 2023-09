Explosion mystérieuse – La France accusée d’avoir abattu un avion de ligne en 1980 L’ancien président du conseil italien Giuliano Amato relance la piste française dans la destruction en vol d’un appareil, au large de l’île d’Ustica, qui avait tué 81 personnes. Dominique Dunglas - Rome

Face à la presse, mardi, Giuliano Amato a accusé la France d’être responsable de la catastrophe aérienne d’Ustica. AP PHOTO/ANDREW MEDICHINI

«L’hypothèse la plus crédible est celle de la responsabilité de la France, un missile lancé par un chasseur français parti de la base corse de Solenzara qui aurait atteint par erreur l’avion commercial.» L’ancien président du conseil Giuliano Amato a relancé mardi soir devant la presse étrangère à Rome la «piste française» pour l’une des pages les plus noires et mystérieuses de l’Italie.