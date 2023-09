Exposition à La Chaumière – Cent originaux de Valott réunis à Montricher Le dessinateur des samedis dans «24 heures» présente une sélection d’œuvres réalisées tout au long de ses quarante années de carrière. Sylvain Muller

Le dessinateur Jacques Vallotton, alias Valott, expose plus de cent croquis et dessins jusqu’au 17 septembre prochain à Montricher. 24 heures – Patrick Martin (archives)

Des caricatures, des tableaux, des bouquins et, bien sûr, des dessins d’humour sur l’actualité, comme celui que les lectrices et lecteurs de «24 heures» retrouvent chaque samedi en page 2 du journal. Le dessinateur Valott – Jacques Vallotton de son vrai nom – expose plus d’une centaine d’œuvres jusqu’au 17 septembre prochain à la galerie La Chaumière à Montricher.

«Les idées me viennent souvent en me lavant les dents.» Valott, dessinateur de presse, entre autres

«Ce sont tous des originaux et non des tirages, précisait le Combier vendredi peu avant le vernissage. ça devient rare, car tout le monde ou presque utilise les outils informatiques.» Lui également, mais seulement pour les finitions comme, par exemple, les remplissages. «J’aime travailler avec les crayons. Et comme j’ai la chance d’avoir les mains sèches, je peux même me permettre de travailler sur calque.» Un support dont la transparence permet de créer un dessin en oeuvrant des deux côtés de la feuille.

Ce dessin imaginé au lendemain des attentats au Bataclan, à Paris, avait été repris en une de «24 heures». 24 heures

On lui demande comment naît un dessin du samedi. «En me lavant les dents! Je rigole, mais c’est souvent quand on n’y pense pas spécialement. Ce que je préfère, c’est quand une idée naît de l’actualité, quand un gag n’aurait pas pu exister la semaine d’avant ou parfois même la veille.» En guise d’exemple, Valott montre la tour Eiffel en croix de cimetière qui avait fait la une de «24 heures» au lendemain des attentats au Bataclan, ou une croix suisse composée de deux masques superposés.

À partir de ses idées, le dessinateur conçoit trois à six croquis, soumis à la rédaction en chef. Un seul est retenu et finalisé. Et qu’est-ce qui fait, selon ce fan de Mordillo essayant de limiter la présence de textes au maximum, un bon dessin? «Mes préférés sont ceux m’ayant surpris après coup. Quand j’ai dessiné le dermographe qui tatouait des codes QR sur un bras, je n’avais pas pensé qu’il pouvait faire penser à une seringue. Même chose pour mon dessin de glace fondante reprenant «Le cri» de Munch: ce n’est qu’après coup que j’ai eu l’idée du jeu de mots Scream – Ice cream.»

1 / 2 L’idée de ce dessin est venue du tableau «Le cri» de Munch. Le jeu de mots a été trouvé après coup. 24 heures

Talents de peintre

Les tarifs vont de 150 à 1000 francs en fonction du temps consacré à la réalisation. Mais Valott dévoile dans cette exposition une facette inconnue du grand public: ses talents de peintre. «C’est effectivement la première fois que je présente mes acryliques sur panneau. J’ai dû en faire une trentaine, mais je ne les estimais pas assez aboutis pour être montrés jusque-là.»

L’exposition marquant les dix ans de la galerie La Chaumière permet enfin de découvrir quelques sculptures de Catherine Mauron. Épouse du dessinateur, elle est l’autrice du lapin géant devenu mascotte de la manufacture Audemars Piguet au Brassus.

