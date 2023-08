Exposition canine à Genève – Cash, un chien d’eau portugais, est le plus beau chien du monde Le meilleur parmi les meilleurs a été désigné ce dimanche en début de soirée après une finale haletante réunissant les dix candidats au titre suprême. Thierry Mertenat

Le gagnant, Cash, un chien d’eau portugais. MAGALI GIRARDIN

Quatre jours entiers à juger des chiens venus du monde entier, 20’000 inscrits, 5000 en moyenne par jour, dans deux grandes halles contiguës de Palexpo où se déroulait habituellement le Salon de l’auto. Du jamais-vu à Genève et en Suisse.

Les concurrents étaient répartis dans dix groupes, selon la classification officielle des races - des chiens de bergers aux chiens de compagnie -, en passant par les terriers, les teckels et les lévriers. Dix vainqueurs désignés entre jeudi et dimanche. On les retrouve tous ce dimanche sur le ring d’honneur pour un ultime jugement qui va consacrer le meilleur parmi les meilleurs, le king de ce World Dog Show, édition 2023.

Le verdict est tombé dimanche soir à Palexpo MAGALI GIRARDIN

Cette grande finale a son juge unique, le Vaudois Laurent Pichard, président du comité d’organisation de cet événement hors norme. C’est à lui que revient le privilège de désigner, pour une année complète, le plus beau chien du monde. Le verdict, attendu par des milliers de personnes à Palexpo et beaucoup plus encore sur internet, tombe en début de soirée, ce dimanche. Le vainqueur est un…

