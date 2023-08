Exposition canine à Genève – Le World Dog Show met Palexpo à quatre pattes au milieu du monde Des milliers de chiens venus de tous les continents sont en lice pour le titre suprême. Du jamais-vu en Suisse. Un salon de professionnels ouvert au grand public. Expérience unique. Thierry Mertenat

Genève, le 23 août 2023. Mercredi, jour du Grand Prix de Genève à Palexpo, avant le démarrage effectif du World dog show. Les chiens révisent leur allure entre deux jugements. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

C’est bruyant, physique et incroyablement vivant. Le mot qui qualifie la chose – exposition canine – est assez loin de la réalité. Les chiens présents cette semaine à Palexpo ne sont pas à la sieste. Des compétiteurs entraînés pour la «gagne».

L’enjeu, sur quatre jours, est de taille: rien moins qu’un championnat du monde. Ce genre de réunion ne se déroule qu’une seule fois par année. Le World Dog Show était au Brésil en 2022, il sera en Croatie en 2024. Mais là, les 20’000 chiens annoncés sont bien en Suisse. Tous, oui tous. Arrivés par la route, par avion, en train, occupant du matin au soir deux halles entières, la 5 et la 6, dans une scénographie générale conçue pour l’événement.

Village canin

Au centre, un village canin regroupant une bonne trentaine de stands et boutiques; tout autour, 80 rings de jugement sur lesquels les participants, mâles et femelles séparés, sont convoqués à un rythme soutenu dès 9 h, dans une discipline collective qui impressionne.

La tension humaine est souvent palpable en bordure de piste. Des cris (de joie), des pleurs aussi, les esprits parfois s’échauffent ou décompensent en direct. Par contraste, les chiens sont beaucoup plus sereins. Ils campent sur leur quant-à-soi, l’effet de meute ne les dérange pas, la promiscuité encore moins. Des pros du concours de beauté, on ne se présente pas à une «Mondiale» sans de solides antécédents en la matière.

«Des cris, des pleurs, certains participants décompensent en direct. Les chiens, eux, se montrent plus sereins dans la défaite.»

La barre est placée très haut, notamment en raison d’un cartel très relevé de juges internationaux. Les spécialistes, les experts, les yeux qui voient tout sont à Genève. Combien? Ils et elles sont 140, représentant 70 nationalités différentes.

Chaque week-end ou presque, ils officient aux quatre coins du monde, les plus reconnus étant aussi les plus demandés. Pour autant, on ne gagne pas sa vie dans cet arbitrage d’excellence. Plutôt une passion, un hobby, partagés et cultivés par un club de retraités actifs au «pelage» gris dominant.

Le vrai métier dans cette course à la beauté supérieure est celui des présentateurs qui accompagnent l’animal sur et hors le ring. On les appelle les «handlers», des «dog walkers» améliorés, en version artistique si l’on veut, une profession en plein développement, de l’avis même des organisateurs.

Figure du dandy

Relève assurée de ce côté-ci, en effet, des garçons et des filles parlant français, italien, espagnol, habillés en accord avec leur protégé, sans trop tirer sur «le jugement bout de laisse», les meilleurs raffinant dans le détail, la figure du dandy surgissant sur le ring à peine sortie de sa loge de toiletteur. Le chien de concours, dans les races à la mode, a son propriétaire fortuné. Il paie pour qu’on lui ramène des trophées, mais il déteste la foule. On ne risque pas de le croiser à Palexpo.

Les vendeurs d’aliments pour chiens, si. Chez les nutritionnistes agréés, la concurrence est forte et la tendance actuelle est aux croquettes qui ne gonflent pas dans l’estomac, tout en réduisant le risque de torsion gastrique. On repart avec un «snack» et l’adresse du fournisseur.

La presse spécialisée a, elle aussi, fait le voyage. Près de 120 accréditations. Des rédacteurs, mais surtout des photographes. La vraie meute en mouvement, ce sont eux. Ils courent les remises de prix comme aux Jeux olympiques.

«Les chiens ont aussi leur studio Harcourt. Ils se tiennent droit, face à l’objectif, dans une posture de concours, pas de famille.»

David, lui, travaille en statique. Il a son studio photo, son podium et ses lumières. Les chiens défilent devant son objectif. Une moyenne de 400 portraits par jour, livrés en temps réel, des tirages propres rangés dans une pochette. L’animal se tient droit, de face ou de profil. Il a une posture de concours, pas de famille. Le relâchement, ici, est proscrit. Et la publication sur les réseaux sociaux très contrôlée.

Bouviers bernois

Le week-end qui commence promet d’être chargé. Les races suisses, dont 208 bouviers bernois inscrits, sont attendues sur les rings samedi après-midi. Comme à chaque compétition, la grande famille de l’espèce canine a été divisée en dix groupes. Les chiens de berger, les teckels et les chiens courants sont passés jeudi; les terriers, les chiens d’arrêt et les rapporteurs de gibier, ce vendredi.

Les toujours très courtisés chiens d’agrément et de compagnie – bichons, caniches, chihuahuas, molossoïdes de petite taille –, ce sera pour dimanche matin. Palexpo va, pendant quelques heures, crouler sous la laque et la poudre. Avant de consacrer en fin d’après-midi «le meilleur des meilleurs» sur le ring d’honneur, en mondiovision sur internet.

«L’année dernière, c’est un shih-tzu qui a gagné. Et si cette fois on consacrait un grand chien…»

À São Paulo, c’est un shih-tzu qui a gagné. Un champion du monde de petite taille au poids léger. En quittant Palexpo ce vendredi soir, on croise un saint-bernard qui revient de la promenade. Il est bien construit, il a le regard doux et conquérant. Coup de foudre. Et si ce grand chien de montagne devenait champion du monde? On doit à l’épisode de canicule ce rêve éveillé. Météo alpine annoncée pour dimanche sur Genève.

