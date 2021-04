CONCOURS | Musée Historique Lausanne – Exposition «Quoi de neuf pussyhat?» 24 heures et Le Musée Historique Lausanne offrent 10 x 2 billets pour découvrir l’exposition «Quoi de neuf pussyhat?»

Exposition «Quoi de neuf pussyhat?» DR

Mouvement #MeToo, marche des femmes, grève du 14 juin 2019: l’actualité récente témoigne du regain et de la vivacité des mobilisations féministes. Cinquante ans après l’instauration du suffrage féminin en Suisse, Quoi de neuf pussyhat? propose un état des lieux et une réflexion en matière de construction des rôles et des identités de chacun.e.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: