Découvrez quelques expositions à l’affiche dans le canton de Vaud ou ailleurs en Suisse romande.

Robert Hainard, une vie à chasser au crayon!

Défi de chamois à apprécier à La Tine. Fondation Hainard

Chalet de La Treille et Galerie de La Tine – Sculpteur, graveur sur bois et peintre, le Genevois (1906-1999) est un naturaliste peu commun, un infatigable rôdeur des forêts et des marais. Un chasseur au crayon qui guettait, de préférence à la pleine lune, le chamois, le loup, le lynx, le grand tétras, mais aussi l’ours ou le bison dans les vallées et montagnes de sa Suisse natale, scandinaves ou polonaises. Un passionné de l’animal sauvage et libre qui s’est aussi inspiré de la faune et flore du Bas-Valais pour nombre de ses œuvres. À l’origine de cette double exposition, une sculpture en bronze de 1939 d’une mère chamois et son petit bondissant sur un manteau pierreux. Gérard Lange, qui voue une belle passion à l’artiste en l’ayant exposé à de multiples reprises, a su rebondir et mettre en place cette double exposition qui aide à comprendre la genèse de l’œuvre plus d’actualité que jamais. Surtout à l’heure où la faune n’hésite plus à tutoyer l’humain au-delà de l’orée des sous-bois. Le spectateur peut se faire une réelle idée de la minutie du travail d’observation de Robert Hainard, auteur de quelque 30’000 dessins, un millier de gravures, de centaines de sculptures et de près de 2000 aquarelles et peintures.

Esquisse de faon à découvrir à La Tielle. Fondation Hainard

Anaïs Défago

Pano – Si l’ambiance peut faire penser à un quartier chaud bien connu, les belles de nuit de la Valaisanne de Lausanne (1987) sont en réalité des tableaux-sculptures à apprécier aussi de jour, avec une attirance différente toutefois. Inspiré de la série «Icons» (1961-1964) de l’artiste américain Dan Flavin (1933-1996), «2000» sont neuf caissons en bois, béton ou plexi recouverts de crépi et autres atours de couleurs, avec leur source lumineuse propre. Ils rappellent les devantures de night-clubs ou les éclairages de la pop culture. Des créations totalement en phase avec la pratique de l’artiste qui s’inspire régulièrement des lumières et des ombres portées de la ville.

Nicolas Pahlisch

Espace RichterBuxtorf – Oh! oui, oui et oui, allons vite «Courir les bois» en compagnie du

Vaudois (1959) pour qui la réserve naturelle des Pléiades est à l’origine de ce spectacle

florissant et éclatant de fraîcheur et de sensualité(s). «Quand je peins, je prends un bain de

couleurs», avoue celui qui a transcrit avec frénésie, un an durant, cette prairie qui offre tout

à condition de s’y imprégner. Petits et grands formats, associant figuration et abstraction

souvent en diptyque, bénéficient d’un accrochage élégant, bien pensé, aérien, bouillonnant

d’énergie. Je me vautrerais dans ces compositions florales foisonnantes comme je suis attiré

par ces mises en relation de paysages réalistes et bandes chromatiques de même essence.

Nicolas Pahlisch s’est lancé avec fièvre dans ce travail car il avait besoin de matière et de

couleurs car il se lassait de la soudure en n/b de ses sculptures mobiles, son autre signature.

France Depraz

Galerie Odile – Trente ans de dessin et, paradoxalement, des expositions qui se comptent sur

les doigts d’une main! Il a fallu une rencontre Instagram pour que la Lausannoise de

La Chaux-de-Fonds (1972) s’autorise à dévoiler son originale technique dans

l’intimité du lieu. Ses compositions intemporelles aux allures antiques semblent

gravées alors qu’elles sont dessinées à la plume, en n/b et avec patience. Puis

grattées et poncées afin que le hasard permette à chacun de s’y reconnaître sans

vraiment se retrouver dans un monde familier. Ici, terre et mer interagissent telle une

trame qui nous relie à la perpétuité. Une invitation à lire entre les lignes en quelque

sorte.

Vernissages et finissages

Saint-Maurice – «Beaucoup» est le titre approprié pour l’exposition du Valaisan de Lausanne

Alexandre Loye. Les quelque 100 pièces sur toile, bois, carton, en passant par la céramique,

sont quasi toutes inédites: la ville aux ambiances lumineuses, des fenêtres abstraites, des

arbres, des composts de mots, bref tout l’univers cher au peintre. Galerie Oblique, Grand-Rue

61, Derrière-l’Église > ve 30 juin



Lausanne – Se reconnecter avec les origines de la vie pourrait être l’un des thèmes de

«Construire sa propre Mania» du Zurichois Andreas Dobler. À méditer à travers un

assortiment «éclectique et fantasque» de peintures, dessins, collages, sculptures. Standard /

Deluxe, Saint-Martin 38 bis > di 25 juin



Nyon – Découvert par le galeriste sur les réseaux sociaux, le Brésilien Milton Montenegro est

«un des rares photographes qui est favorable à l’IA pour embellir son travail». Des

ambiances n/b aux flous artistiques puissants. L’Atelierphoto, Grand-Rue 13 > sa 1er juil



Lausanne – Julie est le dernier coup de cœur du galeriste. Il présente avec enthousiasme

«Arrêt sur image», des peintures agréablement réalistes inspirées du quotidien de l’artiste,

de ses proches et, surtout, des ambiances et décors de films de Wes Anderson dont elle est

fan. Galerie du Marché, esc. du Marché 1 > sa 8 juil



Avenches – Les «Ciels de l’âme» d’Anne Pantillon méritent d’être scrutés. Initiés en mars

2020, lors du confinement, ils sont autant d’arrêts sur vues extérieures… vus de l’intérieur.

Des «fenêtres» annonçant l’arrivée d’une figuration toute personnelle après des années de

recherche formelle. Galerie du Château, pl. Château 2 > di 9 juil



Neuchâtel – Le photographe lausannois Vincent Jendly a apprécié la présidence d’Obama

qu’il a saisi en 2010 aux Nations Unies. «I had a dream», une grande fresque de 4 x 3 m

incrustée de deux photos, dont le portrait du président, est «un aperçu du Barack qui disparaît

dans l’oubli…» Palais Galerie, r. des Saars 1 > di 16 juil

