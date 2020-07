Suisse – Expulsions: Philipp Müller critique les juges L’ancien président du PLR accuse dans la presse les juges et le Conseil fédéral de n’expulser que 58% des criminels étrangers.

Philipp Müller exige que le Conseil fédéral mette enfin en œuvre sa motion, qui a été adoptée par les deux chambres. KEYSTONE

Le fait que seulement 58% des criminels étrangers soient expulsés est scandaleux, estime le conseiller aux États Philipp Müller (PLR/AG). L’ancien président du PLR pointe du doigt les juges et le Conseil fédéral.

«Les juges semblent se moquer de la volonté du peuple», relève Philipp Müller dans une interview publiée mercredi dans le Blick. Il exige que le Conseil fédéral mette enfin en œuvre sa motion, qui a été adoptée par les deux chambres.

Depuis le 1er octobre 2016, certaines infractions pénales entraînent une expulsion obligatoire en cas de condamnation. L’expulsion pénale doit être prononcée par un tribunal pénal. Mais il arrive que le ministère public ne la requière pas et prononce une ordonnance pénale s’il est prévu d’appliquer la clause du cas de rigueur. Cette procédure est en effet nettement moins lourde et plus rapide. La motion de Philipp Müller (PLR/AG) réclame la suppression de cette incitation à invoquer la clause de rigueur.

De plus, le Conseil fédéral avait promis de durcir la loi si la clause de rigueur n’était pas strictement appliquée, relève Philipp Müller. Le gouvernement doit maintenant tenir ses promesses, ajoute-t-il. Si le Conseil fédéral n’agit pas, le parlement devra bétonner cette clause, avertit l’élu. Sinon, la seule option sera de l’abolir, conclut-il.

( ATS/NXP )