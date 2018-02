Allaitement au travail

Le retour au travail est souvent synonyme d’arrêt de l’allaitement. Selon une étude suisse de 2015, l’allaitement exclusif - lorsque l’enfant est nourri uniquement au lait maternel - chute de plus de moitié entre les quatrième et sixième mois du bébé. Cela correspond souvent à la reprise du travail. Pourtant, bon nombre de ses bienfaits sont aujourd’hui scientifiquement attestés et l’Organisation mondiale de la santé le recommande exclusivement jusqu’au sixième mois après la naissance. «L’allaitement est bénéfique pour l’enfant comme pour la mère. Il permet par exemple aux mamans de se remettre plus rapidement après l’accouchement et, à plus long terme, de réduire les chances de développer un cancer du sein. Pour l’enfant, il diminue, entre autres, les risques d’infections respiratoires, d’otite ou de gastroentérite durant la période de l’allaitement», relève Céline Fischer Fumeaux, médecin associée au service de néonatologie du CHUV.

Elle ajoute: «Les bienfaits existent aussi sur le long terme. L’allaitement pourrait réduire les risques de maladies comme le diabète ou l’obésité.» Et d’évoquer la santé publique: «Les vertus sont multiples au niveau individuel, mais elles le sont également à plus grande échelle. D’après une étude menée aux États-Unis en 2010, si 90% des bébés étaient allaités durant leurs six premiers mois, les économies pour ce pays seraient de l’ordre de 13 milliards de dollars sur une année.»

En outre, pour la doctoresse, les femmes ne devraient pas avoir à choisir entre leur travail et l’allaitement. «Et les choix de chaque femme doivent être respectés. Bien que les vertus de l’allaitement soient très enthousiasmantes, chacune a le droit de choisir la manière dont elle souhaite nourrir son enfant, sans avoir à se justifier. L’important est que toutes les femmes reçoivent les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions en connaissance de cause et que, quel que soit leur choix, elles puissent être soutenues dans leur projet, d’abord par leur conjoint, leur entourage et les professionnels de la santé. Mais aussi par les employeurs et l’ensemble de la société.»