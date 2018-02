Tout ce que vous devez savoir avant de parler de «No Billag»

Tout le monde a son avis sur «No Billag». Pour en débattre en connaissance de cause, tout le monde devrait savoir ce que la SSR coûte et dépense. Voici des faits et des chiffres.

La SSR vit une crise profonde, du jamais-vu depuis sa création, il y a de cela 86 ans. Il en va de l’existence même de cette institution. Des semaines avant la votation agendée au 4 mars prochain, partisans et adversaires de l’initiative s’écharpent avec véhémence sur tous les canaux médiatiques possibles. Nous avons réuni autant de chiffres et de faits que possible sur la SSR afin de fournir de la matière au débat en cours sur «No Billag» – et au-delà.

L’augmentation de 3,1% en 2003 compensait les pertes dues à l’exemption de redevance accordée aux rentiers AVS et AI touchant des prestations complémentaires. Les recettes supplémentaires de 2007 ont été versées aux diffuseurs privés. Quels changements nous attendent suite à la révision de la loi sur la radio et la télévision (LRTV)? A partir de 2019, les factures seront envoyées à tous les ménages, qu’ils possèdent ou non un appareil. Comme tout le monde passe à la caisse, la taxe par ménage baissera à 365 francs. Au total, les recettes de Billag demeureront plus ou moins constantes. Plus de ménages et d’entreprises seront taxés. Actuellement, quelque 35 000 sociétés s’acquittent de la taxe Billag, elles seront plus de 100 000 par la suite. À partir de 2019, ce ne sera plus Billag, mais la maison Serafe qui encaissera la taxe.

Depuis 1977, sur mandat de la Confédération, Billag encaisse les redevances radio-TV. La redevance n’a pas cessé d’augmenter, avec un pic entre 1990 et 1995. Actuellement, elle est fixée à 451,10 francs – soit 61,3% de plus qu’en 1990 (279,60 fr.). Le taux d’inflation a été de 29% durant cette même période.

Au total, Billag encaisse environ 1,37 milliard de francs par an. La plus grande part, 90%, va à la SSR (soit 1,24 milliard de francs). Mais Billag finance aussi ses propres activités par le biais de la taxe (55,4 millions). Les 34 radios et TV privées reçoivent à peine plus du pot commun: 61 millions. À partir de 2019, elles devraient obtenir 81 millions, nouvelle réglementation inscrite dans la LRTV partiellement révisée. La société qui succédera à Billag, Serafe, ne devra pas dépenser plus de 18 millions par an pour encaisser cette taxe.

Voici comment est réparti le produit de la taxe

En millions de francs par an, données 2016

Quels diffuseurs privés ont-ils le droit de toucher une part des millions de Billag? Les radios locales des régions périphériques et de montagnes, les radios locales à but non lucratif, ainsi que les télévisions régionales. Ces diffuseurs ne reçoivent cet argent que depuis 2007. Selon Le Temps, des radios comme Radio Lac, ONE FM et LFM ne reçoivent pas d’argent de la redevance, car elles couvrent un bassin assez peuplé pour réussir à s’autofinancer.

La SSR réparti à l’interne ses recettes selon un principe de solidarité: bien que la Suisse alémanique représente environ 70% de la population, les chaînes radio et télévision alémaniques ne reçoivent que 43 centimes sur chaque franc de redevance encaissé. Le solde va aux chaînes romandes, tessinoises et romanches. Sans cette péréquation financière, les ménages de Suisse italienne devraient payer chaque année quelque 2300 francs de redevance à Billag.