Lutte contre la pollution lumineuse – Extinction nocturne prolongée de deux mois à Lausanne La mesure de la Ville qui vise notamment à réduire la consommation d’énergie et à favoriser la biodiversité va être reconduite au moins jusqu’à la mi-avril.

La Municipalité de Lausanne devrait présenter un nouveau «plan lumières» à la fin de l’année pour envisager des mesures à long terme s’agissant d’économies d’énergie, de préservation de la biodiversité et de lutte contre la pollution lumineuse. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Municipalité de Lausanne a décidé de poursuivre l’extinction de l’éclairage public dans certains parcs, rues, monuments et bâtiments de la ville. La mesure, en vigueur depuis novembre, est désormais valable jusqu’à mi-avril, a déclaré le municipal responsable des Services industriels (SiL), Xavier Company, dans une interview à Lausanne FM.

«Non seulement les risques de pénurie d’énergie ne sont pas totalement écartés pour cette année et de toute façon, plus de sobriété et des économies d’énergie sont nécessaires sur le long terme. C’est donc un bon test de les faire cette année», explique à la radio lémanique M. Company.

S’agissant de l’éclairage des vitrines commerçantes, le Canton de Vaud avait décrété des restrictions en novembre dernier. La Ville de Lausanne avait aussi déjà lancé un appel à éteindre lumières et néons publicitaires aux commerçants.

Le respect de cette mesure «dépend vraiment des zones de la ville», selon le municipal lausannois. «Beaucoup ont joué le jeu et d’autres n’ont pas joué le jeu encore à ce jour. Je pense que ça demande des discussions prolongées afin que tout le monde comprenne l’évolution, l’impact et l’intérêt qu’il y a d’éteindre les vitrines pendant la nuit», dit-il.

Mesures pour le long terme

Pour éviter une pénurie d’énergie cet hiver, la capitale vaudoise avait annoncé mi-septembre la réduction du chauffage des bâtiments de son administration, l’extinction de certains parcs, rues, monuments et bâtiments. Les éclairages de Noël avaient été maintenus, mais réduits.

«Cela nous a permis de tester une partie des choses qu’on voudra faire par la suite dans l’évolution de l’éclairage public, quand on sera un petit plus agile techniquement pour pouvoir le faire», relève M. Company.

«Et de pouvoir ainsi vraiment traiter ce qui peut être éteint pendant la nuit, ce qui est acceptable pour la population, sur le long terme, mais pas seulement sur des risques de pénurie mais aussi dans une volonté de préservation de la biodiversité, de lutte contre la pollution lumineuse», ajoute-t-il.

«Cela fait un premier test grandeur nature vraiment utile pour nos équipes et sur lequel on s’appuiera pour des réflexions dans le courant de l’année. Normalement, d’ici à la fin de l’année, on viendra avec un nouveau «plan lumières» qui présentera les différentes mesures pour les années qui viennent», indique le municipal.

