Au nom de l’urgence climatique – Extinction Rebellion a paralysé le centre de Zurich

Des activistes d’Extinction Rebellion ont bloqué une rue pendant cinq heures lundi dans le centre de Zurich. Leur objectif est de pousser le Conseil fédéral à déclarer l’état d’urgence climatique. La police est intervenue pour faire évacuer la chaussée.

Environ 200 militants, parmi lesquels se trouvaient de nombreux Romands, ont bloqué l’Uraniastrasse, non loin de la gare centrale. Ils se sont assis au milieu de la chaussée pour bloquer le trafic.

Ils ont installé un bateau au milieu de la rue. Ils ont aussi déployé des banderoles où on pouvait notamment lire «Nous voulons vivre», «Agir maintenant», «Écoutez la science» ou encore «Nous serons de nouveau là demain».

Des personnes de tous âges ont décidé de manifester pacifiquement parce qu’elles «ne peuvent plus accepter que des mesures urgentes ne soient pas prises», a indiqué Extinction Rebellion dans un communiqué. Elles sont «alarmées par la catastrophe climatique qui se déroule sous leurs yeux», a précisé l’organisation qui a annoncé une nouvelle action mardi dans les rues de Zurich.

La police municipale zurichoise s’est déployée dans le centre-ville. Par haut-parleur, la police a fixé un ultimatum aux manifestants pour évacuer la chaussée. Des «équipes de dialogue» de la police ont discuté avec les activistes.

Intervention de la police

La police a commencé l’évacuation vers 13h20. Des policiers ont porté un par un les manifestants pour dégager la rue. Les activistes ont seulement opposé une résistance passive à leur déplacement. Le trafic a pu être rétabli vers 17h00. Au total, 134 personnes ont été emmenées dans des postes de police pour des contrôles.

Des activistes d’Extinction Rebellion bloquent une rue dans le centre de Zurich lundi. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

En juin, Extinction Rebellion a adressé des revendications au Conseil fédéral, lui demandant notamment de déclarer l’état d’urgence climatique et la convocation d’assemblées de citoyens habilitées à prendre des mesures contre la catastrophe écologique. En l’absence de réponse, les activistes ont décidé de paralyser la circulation au centre de Zurich.

La semaine dernière, Extinction Rebellion a indiqué que les militants sont prêts à se faire arrêter par la police. De cette façon, ils montrent qu’ils acceptent de «faire des sacrifices pour protéger leur vie et celle de leurs enfants et des jeunes générations». «Si on nous évacue, nous reviendrons», a prévenu le mouvement.

ATS

