Grande-Bretagne – Extinction Rebellion exige de «libérer la liberté» Des militants du mouvement écologiste ont perturbé la distribution de plusieurs journaux en Grande-Bretagne, dont le «Times», le «Telegraph», mais aussi le «Daily Mail».

La police et les pompiers sur les lieux, devant les imprimeurs de Broxbourne alors que les manifestants continuent de bloquer la route, à Broxbourne, Hertfordshire, Angleterre, le samedi 5 septembre 2020. Des militants écologistes ont bloqué deux imprimeries britanniques, perturbant la distribution de plusieurs journaux nationaux. KEYSTONE

Des militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont bloqué dans la nuit de vendredi à samedi des imprimeries du groupe News Corp du magnat Rupert Murdoch au Royaume-Uni, perturbant la distribution de certains titres, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon Extinction Rebellion, plusieurs dizaines de ses militants ont bloqué dans la nuit de vendredi à samedi des imprimeries à Broxbourne au nord de Londres et Knowsley, près de Liverpool, d’où sortent des titres de News Corp comme le «Sun», le «Times», le «Telegraph», mais aussi le «Daily Mail», qui n’appartient pas au groupe.

«Manipuler la vérité»

Les manifestants entendaient exiger de «libérer la liberté», reprochant aux titres concernés de ne pas rendre compte de manière appropriée de «l’urgence climatique et écologique» et leur reprochant de «manipuler la vérité» au profit de leur propre agenda, selon un communiqué d’Extinction Rebellion.

Selon la police du comté de l’Herefordshire, qui a interpellé 13 personnes, les camions de livraison n’avaient pas pu quitter le site de Broxbourne à 6h locales (7h). Selon la police, une centaine de manifestants s’étaient attachés à des structures et entre eux. Sur Twitter, XR a publié des photos d’activistes attachés les uns aux autres, au pied d’une structure en bambous.

«Attaque contre toute la presse libre»

Confirmant que deux imprimeries du groupe ont été perturbées par XR, Newsprinters a présenté ses «excuses sincères» aux lecteurs du «Sun», du «Times» du «Daily Mail» et du «Daily Telegraph», ainsi que du «Financial Times» qui n’auraient pas pu trouver leurs journaux habituels samedi matin en raison des retards de livraison, selon une porte-parole. «Nos équipes travaillent à ce que les journaux soient livrés aux détaillants dès que possible ce matin», a-t-elle ajouté.

Le groupe a dénoncé une «attaque contre toute la presse libre» qui affecte nombre de travailleurs, des imprimeurs aux revendeurs.

«Nous ne nous attaquerons à l’urgence climatique et écologique qu’en sortant de l’impasse traditionnelle des politiques d’opposition et en nous unissant, malgré nos différences», a déclaré dans un communiqué Alanna Byrne, d’Extinction Rebellion. «Si nous voulons sortir de cette impasse, les médias traditionnels doivent cesser de profiter de la culture du +clickbait+ qui nage dans la désinformation, qui nous fait haïr nos voisins, suspecter les étrangers et le groupes vulnérables, et mettre la nation en mouvement», a-t-elle ajouté.

Depuis une semaine, XR a engagé une série d’actions au Royaume-Uni qui ont donné lieu à des dizaines d’interpellations, et qui doivent se poursuivre encore plusieurs jours.

AFP/NXP