Action pour le climat – Extinction Rebellion va perturber la circulation à Zurich Lundi prochain, les activistes veulent occuper deux carrefours et un pont du centre-ville avec des sit-in.

Les militants d’Extinction Rebellion lors d’une précédente action à Zurich, le 20 juin 2020. KEYSTONE/Alexandra Wey

Les activistes pour le climat d’Extinction Rebellion entendent paralyser la circulation au centre-ville de Zurich lundi en s’asseyant au milieu des rues. Leur but: pousser le Conseil fédéral à l’action, suite au dépôt de leurs revendications en juin dernier. Ils s’attendent à la venue d’au moins 300 participants.

Les militants ont choisi deux carrefours et un pont du centre-ville pour y mettre en œuvre des sit-in à partir de 12h, ont-ils annoncé aux médias réunis à Zurich. «Si on nous évacue, nous reviendrons sur place», a prévenu un porte-parole du mouvement. Il s’agira de «perturber le trafic et la vie quotidienne».

«Sonnettes d’alarme»

«Nous nous considérons comme des sonnettes d’alarme», a ajouté le porte-parole d’Extinction Rebellion. Et de souligner que de telles actions ne font pas plaisir aux militants, mais ces derniers ont tout simplement peur de la crise climatique. Ils sont donc prêts à se faire arrêter par la police, sans s’en prendre verbalement aux policiers. «Nous ne voyons pas la police comme un adversaire.»

Quelque 300 participants se sont déjà annoncés, a précisé une autre porte-parole. Les organisateurs s’attendent toutefois à une participation plus massive, aucune inscription n’étant requise.

Revendications restées sans réponse

Dans ses revendications adressées au Conseil fédéral, Extinction Rebellion a exigé la déclaration de l’état d’urgence climatique et sa mise en œuvre rapide, afin d’empêcher «l’effondrement». L’organisation a aussi exigé la mise sur pied d’assemblées de citoyens habilitées à se prononcer pour la «décarbonisation de la Suisse».

Le Conseil fédéral n’ayant pas réagi au message adressé par Extinction Rebellion, les activistes «prennent donc leurs responsabilités». «Ça ne peut pas continuer ainsi», a martelé le porte-parole.

Festivités dimanche

Le mouvement se réunit dimanche à Zurich. Un programme musical et une formation sont prévus pour celles et ceux qui veulent participer aux actions de lundi. La police municipale a eu des contacts avec des représentants du mouvement, indique-t-elle à Keystone-ATS.

