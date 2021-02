Football – Fabian Schär absent plusieurs mois Sorti sur une civière samedi, le défenseur de Newcastle et de la Suisse espère revenir pour l’Euro, en juin. Sport-Center

Fabian Schär (29 ans), sorti sur une civière à la 79e minute du match Newcastle United - Southampton (3-2) samedi, sera absent plusieurs mois.

Le défenseur international suisse l’a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux, sans préciser la nature exacte de sa blessure. Il semblerait que son genou soit touché.

«C’est difficile à accepter, a-t-il dit. Je me sentais vraiment bien sur le terrain et l’équipe avait réalisé de bonnes performances lors des derniers matches. Je serai indisponible durant quelques mois et ce ne sera pas facile. Mais je ferai tout pour être de retour le plus vite possible. Mon objectif sera d’être prêt pour l’Euro.»

La Suisse disputera son premier match du tournoi continental le 12 juin contre le Pays de Galles.