Musique – «Ma musique est faite d’accidents» En solo ou au sein du duo Streaker, Fabian Tharin crée des chansons étranges dans lesquelles la vie est à la fois belle et aberrante. Rencontre avec ce musicien et auteur yverdonnois. Yann Zitouni

En duo avec son copain Patrick Dufresne (à g.) ou en solo, Fabian Tharin chante des mots parfois crus. Mais, assure-t-il: «Je serais triste qu’on me trouve vulgaire.» Streakers

On dit que les Suisses respectent le règlement, les conventions et l’heure des rendez-vous, que rien ne dépasse et qu’y en a point comme nous. Mais en Suisse, si les francs-tireurs sont rares, il y en a point comme eux pour canarder nos bonnes manières et nos idées parfois vieillottes. Fabian Tharin est de ceux-là, sans doute depuis toujours. Parce qu’en l’écoutant parler de ce qui l’écorche, de ce qui l’inquiète et de ce qui l’émeut, on devine que le rapport qu’il a au monde est incrusté dans ses chromosomes et dans son vécu.