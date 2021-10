Procès à Lausanne – Fabien Dunand répond de calomnie au tribunal L’ancien syndic de Servion avait lancé une alerte à la pollution de l’eau du robinet, infondée selon les analyses, et avait accusé Jacqueline de Quattro de «cécité coupable». Philippe Maspoli

Fabien Dunand, en août 2021, annonce faire opposition après sa condamnation par ordonnance pénale. ODILE MEYLAN

L’affaire du «corbeau» trouvera-t-elle son épilogue en ce début de semaine? Rien n’est moins sûr. Quel que soit le verdict du procès qui commence au Tribunal de police de Lausanne ce lundi, des développements devant les cours cantonale et fédérale sont probables.

Jacqueline de Quattro, ancienne conseillère d’État, a déposé une plainte pénale contre Fabien Dunand pour calomnie et diffamation. PHILIPPE MAEDER

Les personnalités réunies ce lundi au Palais de Montbenon augurent d’une audience chargée de passions: Fabien Dunand, ancien syndic de Servion et ex-rédacteur en chef de «24 heures» dans le rôle du «corbeau», défendu par l’avocat Élie Elkaïm; l’ancienne conseillère d’État Jacqueline de Quattro, devenue conseillère nationale depuis 2019, dans le rôle de la plaignante. «Elle devrait être présente à l’ouverture des débats et disposer ensuite», déclare son avocat, Me François Roux; et encore Éric Cottier, procureur général.