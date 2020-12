Municipales à Epalinges – Fabien Loi Zedda sur la liste du PLR L’ancien secrétaire général du DFJ figure sur le ticket à trois pour obtenir la majorité à l’exécutif en 2021. Laurent Antonoff

Fabien Loi Zedda, doyen de la HEIG-Vaud, est en lice pour un siège de municipal à Épalinges. VQH

Le PLR d’Epalinges a décidé de présenter trois candidats à la Municipalité en mars prochain. ll s’agit des deux municipaux sortants, Alain Monod et Roland Perrin, et de Fabien Loi Zedda, actuel président du conseil communal, doyen de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud à Yverdon-les-Bains et ancien secrétaire général du Département de la formation et de la Jeunesse.

L’objectif assumé du PLR d’Epalinges est de briguer un troisième siège, et reconquérir la majorité à l'exécutif palinzard. Il s’est par contre refusé à proposer quatre candidatures sur les cinq sièges disponibles. “Pas d’arrogance donc de la part du premier groupe politique au conseil communal. Ce ne sera simple bien sûr, mais c’est bien là la vivacité de notre système démocratique”, explique le parti. Ce dernier a également décidé de ne pas s’apparenter à une autre formation politique au premier tour. Quant à la liste PLR des futurs postulants au Conseil communal, forte déjà d’une trentaine de candidats, elle sera complétée d’ici début janvier.

Neuf candidats pour cinq sièges

Sous réserve d’une candidature de l’UDC, tous les partis d’Epalinges ont présenté leurs candidats à la Municipalité. Les Verts proposent Maurice Mischler, député et syndic sortant, et Marisa Dürst. Ils sont apparentés au PS qui lance la conseillère nationale Brigitte Crottaz et le municipal sortant Pierre Jolliet. Les Vert’libéraux ont décidé de présenter Félix Schmidt, l’ancien président du PLR local. Enfin, le Groupe Hors Parti propose Ernest Corbaz.