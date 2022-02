Les secrets des interrogatoires - Fabio Benoit: «Dans la police, on aime bien les menteurs»

Fabio Benoit est policier et auteur de polars. Depuis l’an dernier, cet ex-commissaire neuchâtelois a été placé à la tête de la formation de la police judiciaire à Berne. Car ce négociateur en situation de crise fait encore partie des rares experts suisses en matière d’interrogatoires.

Le commissaire Benoit a encore cosigné un best-seller improbable, avec le regretté Olivier Guéniat. «Les secrets des interrogatoires et des auditions de police, traité de tactiques, techniques et stratégies» est sorti en 2012 aux presses de l’EPFL. Depuis, cet ouvrage de criminalistique a été vendu à plus de 5000 exemplaires, réimprimé plusieurs fois, et il est désormais réédité avec des mises à jour qui témoignent de l’évolution de la criminologie.