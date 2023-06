Football – Fabio Celestini pourrait rebondir à Sochaux L’ancien entraîneur du FC Sion et du Lausanne-Sport se trouve dans la short list pour rejoindre le récent 9e de Ligue 2. Sur laquelle figurerait également David Bettoni. Florian Vaney

Fabio Celestini vers un retour en France? keystone-sda.ch

L’heure est-elle venue pour Fabio Celestini de quitter une fois de plus la Suisse? C’est en tout cas ce qu’indiquent les discussions que l’entraîneur vaudois mène actuellement avec le FC Sochaux-Montbéliard. Le 9e du dernier championnat de Ligue 2 se cherche un entraîneur, après avoir conclu sa saison sur une série de huit défaites consécutives.

Plusieurs noms figurent sur la short list des prétendants de Julien Cordonnier, le directeur sportif du club. Parmi ceux-ci, celui de Fabio Celestini, dont la dernière expérience sur un banc a tourné court. Comme souvent au FC Sion, le Vaudois n’a pas eu le temps de mettre en place grand-chose avant que le siège éjectable ne s’active. Il y a entraîné durant les six premiers matches du second tour cette saison.

Après des expériences nettement plus abouties à Lucerne, Lugano et au Lausanne-Sport, l’ancien international pourrait donc de nouveau rejoindre la France, où il avait passé une partie de sa carrière de joueur (à Troyes et à Marseille). À condition que Sochaux ne lui préfère pas, par exemple, David Bettoni, dont le profil a également été retenu. L’ex-adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid a lui aussi fait l’amère expérience du FC Sion en début d’année. Avec à peine plus de temps à son crédit: 10 matches, avant d’être destitué à la mi-temps du derby face à Servette.

