Suisse – Fabio Regazzi a été élu à la tête de l’USAM Lors de son élection à la tête de la faîtière des PME, le conseiller national PDC s’est dit prêt à s’engager pour l’économie suisse face à la crise du Covid-19.

Le conseiller national PDC tessinois Fabio Regazzi est le nouveau président de l’USAM. Keystone

Le conseiller national PDC Fabio Regazzi a été élu à la tête de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) mercredi lors du congrès ordinaire de la faîtière des PME. Il considère sa nomination en temps de pandémie de coronavirus comme un «défi important».

«Les attentes sont grandes pour l’USAM. Avec mes collègues, je veux faire tout mon possible pour répondre à ces attentes», a déclaré Fabio Regazzi, cité sur Twitter par la faîtière. Le Tessinois de 58 ans était le seul candidat en lice après que la conseillère nationale (UDC/TG) Diana Gutjahr s’est retirée de la course en août.

Plus tôt mercredi, dans la Matinale de la RTS, Fabio Regazzi s’est dit «motivé» et prêt à s’engager «pour l’économie suisse et les petites et moyennes entreprises». Il s’est dit soucieux des conséquences possibles de la crise pour les entreprises et espère que l’économie ne sera que peu touchée par les restrictions, «pour éviter que la situation ne dégénère». Selon lui, il faut éviter un deuxième semi-confinement.

Premier Tessinois

Fabio Regazzi est le premier Tessinois à présider l’USAM. Il succède à l’ancien conseiller national UDC fribourgeois Jean-François Rime. Ce dernier était absent physiquement au congrès à Granges-Paccot, car testé positif au coronavirus.

Le congrès s’est déroulé en comité restreint en raison de la situation sanitaire; il était possible de le suivre en ligne. Olivier Curty, le conseiller d’État fribourgeois en charge de l’économie et de l’emploi, était présent sur place.

ATS/NXP