Les entreprises et le coronavirus – Fabricant de vêtements professionnels, IGP Textiles défie les grands La petite société de Lutry souffre malgré ses atouts dans des domaines liés au virus. Mais elle compte bien remonter la pente. Jean-Marc Corset

Depuis le début du millénaire, le canton de Vaud a vu éclore nombre d’entreprises qui ont réussi à se faire une place au soleil à la faveur d’un boom économique à peine freiné deux ou trois années. Beaucoup ont tissé leur toile point après point, constituant un solide réseau de clients, même dans des domaines dominés par des groupes internationaux. Mais en cette année 2020, la pandémie fait chanceler tout cet ouvrage. Ainsi en est-il pour IGP Textiles, petite société basée à Lutry, qui s’attelle désormais à remonter le fil.

Fabricant et fournisseur de linge et vêtements professionnels, la société, née en 2002, n’a pas échappé à la vague déferlante du Covid-19, bien qu’elle réalise une partie de ses activités dans des domaines, notamment hospitalier, concernés par le virus. Pratiquement toutes ses activités ont été stoppées net et le chiffre d’affaires a chuté, indique Carla Antunes, fille du fondateur Sergio Antunes, qui est en phase de reprendre peu à peu la direction de la société.

«Nous avons été touchés de plein fouet par les mesures de confinement, dit-elle. Pour le transport et la logistique, il n’y avait plus de camions qui circulaient. L’hôtellerie à l’arrêt, nous n’avions plus de commandes des blanchisseries. Comme indépendants, c’était une catastrophe. Tout a été chamboulé.»

Sous-traitants au Portugal

Maintenant, cela repart gentiment, explique-t-elle, sans être pleinement rassurée. Active principalement dans les secteurs médical-santé, hôtellerie-restauration et vêtements professionnels et industriels, IGP Textiles travaille avec une série de sous-traitants basés dans le nord du Portugal. La plupart sont des entreprises familiales artisanales spécialisées par métiers, avec qui les Antunes ont noué des contacts serrés. «La production au Portugal est très compétitive – en particulier pour tout ce qui ressort du domaine hospitalier – au niveau de la qualité et des prix, même avec des pays hors Union européenne comme la Turquie ou le Pakistan», assure Carla Antunes.

Chaque usine a sa spécialité, remarque-t-elle. L’une réalise les patrons dessinés par des stylistes, une autre la découpe des tissus aux qualités spécifiques, puis la confection, la teinture, le traitement des matières, et une autre encore la fourniture des boutons et pressions. «Nous devons suivre de près tout ce processus de création et de production jusqu’au prototype.» Un travail à distance depuis la région lausannoise mais aussi sur place lors de voyages réguliers.

Carla Antunes, qui dirige l’entreprise IGP Textile avec son père JmC

IGP Textiles se distingue des grands groupes internationaux actifs dans le linge industriel et les vêtements professionnels qui proposent des produits standards en grandes séries: «Nous sommes flexibles, nous pouvons tout faire, même si nous ne faisons pas véritablement du sur-mesure», admet-elle. Naturellement, il s’agit avant tout d’une question de budgets: les exigences d’un hôtel haut de gamme correspondent à celles de sa clientèle de luxe. Toutefois, même si les besoins d’un client à l’autre diffèrent, la tendance actuelle, regrette-t-elle, est guidée par les restrictions budgétaires. La crise sanitaire ne va pas arranger les choses.

Depuis quelque temps, l’entreprise basée à Lutry a développé son portefeuille d’affaires dans l’hôtellerie, des cliniques cinq étoiles, des EMS et des restaurants. Mais la particularité de ce marché est qu’il passe essentiellement par les blanchisseries industrielles qui – en raison des exigences du lavage – sont les acquéreurs intermédiaires. Elles représentent 80 à 90% des affaires d’IGP Textiles. Carla Antunes explique ainsi la longue expérience nécessaire dans ce métier pour s’y établir et se faire un nom.

Parcours riche en rebondissements

Son père, en âge de retraite, y a fait carrière dans un parcours riche en rebondissements. Originaire du Portugal, vivant au Mozambique avec sa femme, il doit quitter ce pays dans les années70 à cause de la guerre civile peu après la naissance de sa fille unique. Laborantin-chimiste de formation, et sans travail après son retour au pays d’origine, il émigre en Suisse, où il devient marchand de chaussures à Lausanne.

Suite à des déboires pour reprendre une boutique à Genève, il se lance dans l’importation de textiles du Portugal au service d’une blanchisserie industrielle. Formé «sur le tas», il se met alors à son compte et crée sa propre affaire. Employée de commerce, Carla l’a rejoint il y a huit ans.

Travaillant avec des entreprises textiles qui se sont vite reconverties dans la fabrication de masques en tissu à l’arrivée du coronavirus, Sergio et Carla Antunes ont tenté de diversifier leurs produits. Ils ont frappé aux portes de nombreux établissements, et même au Ministère français de la santé, mais la demande a semblé vite comblée en masques et surblouses. IGP Textiles a malgré tout créé son propre site spécialisé et vend maintenant essentiellement à des privés. Mais elle compte surtout sur une relance des affaires dans son business traditionnel.