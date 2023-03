Disque et concerts à Vevey – Fabrizio Chiovetta au-delà du piano Le pianiste genevois anime trois concerts de musique romantique à l’enseigne du festival Arts & Lettres, en marge d’un nouvel album. Matthieu Chenal

Fabrizio Chiovetta, saisi par la photographe LiLiROZE. LILIROZE

En pianiste épris de musique romantique, Fabrizio Chiovetta a toujours marqué une prédilection pour Robert Schumann. Son premier disque en 2009 lui était déjà consacré. «J’aime son univers nocturne, mystérieux, ses modulations abruptes, sa manière de passer de l’autre côté du miroir», confie le musicien.

Redoutable «Fantaisie»

L’interprète et professeur à la HEM de Genève y revient dans un magnifique album, arpentant notamment la redoutable «Fantaisie» et les touchantes «Scènes d’enfants» avec un grand sens narratif et une riche palette expressive: «La «Fantaisie» était depuis si longtemps sur mon lutrin! À force de l’avoir enseignée, c’était le moment de me lancer et de l’aborder en public.» Le compositeur allemand crépite sous ses doigts, et fond dans le registre de la confidence.

«J’aime son univers nocturne, mystérieux, ses modulations abruptes, sa manière de passer de l’autre côté du miroir.» Fabrizio Chiovetta, pianiste, à propos de Schumann

Le voilà aux commandes d’un week-end très largement dédié à la musique de Robert Schumann dans la série Arts & Lettres de Vevey. Samedi, il jouera en solo le programme de son disque, enrichi par les «Kreisleriana». Vendredi, en lieu et place de Benjamin Appl, c’est le baryton James Newby qui sera présent pour chanter «La belle meunière» de Schubert, avec Fabrizio Chiovetta au clavier. Retour à Schumann dimanche et son irrésistible «Quintette» réunissant le pianiste et le Quatuor Strada.

