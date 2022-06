Le mercato est ouvert – Fabrizio Romano, l’oracle italien du marché des transferts dans le football Un jeune Napolitain règne en maître sur l’étude des rumeurs autour des transferts de joueurs, un genre journalistique à part entière. Daniel Verdù - «El País»

Fabrizio Romano. Photo: DR

En général, l’intrigue affective qui encercle le football est bâtie autour d’aspirations et de souhaits. Or, elle comporte une autre catégorie de moindre importance, une succursale de cet univers, qui est principalement construite sur les rêves. Le calciomercato (marché des transferts), une des principales addictions des supporters lorsque les gradins se vident pendant la période estivale, est né dans cette fracture entre la fin d’une saison et le début de la suivante.